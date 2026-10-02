Manifestación en la av. Boyacá afecta dos carriles en hora pico: así impacta en la movilidad de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó esta noche una afectación vial en la avenida Boyacá con calle 67 sur, en el sentido norte-sur, debido a una manifestación.

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“Se presenta tránsito lento en la av. Boyacá con calle 67 sur, sentido norte-sur, por manifestación. Participantes se desplazan sobre la av. Boyacá en contravía, generando afectación de dos carriles”, indicó la Secretaría a través de su red social X.

Esta movilización generó una afectación en la movilidad de esta avenida principal en el sector conocido como Ciudad Bolívar, en plena hora pico. Desde antes de las 7:00 p. m., los vehículos se tuvieron que movilizar a bajas velocidades en este corredor.

Por el momento, se desconocen las motivaciones de esta manifestación, que no estaba contemplada por el Distrito al iniciar la semana.

Manifestaciones en Bogotá esta semana

La Secretaría de Gobierno reconoce con anterioridad las manifestaciones, marchas y concentraciones que pueden llegar a impactar en la movilidad de los capitalinos. Para este viernes, la Alcaldía preveía las siguientes concentraciones:

“Marcha: Carnaval por la vida”

Hora: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Punto de encuentro: calle 19 con carrera Cuarta. Localidad de Santa Fe.

calle 19 con carrera Cuarta. Localidad de Santa Fe. Destino: Concejo de Bogotá.

“Marcha por el arte, los derechos y los desaparecidos”

Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Lugar: Universidad Nacional de Colombia, entrada de la calle 26. Localidad de Teusaquillo.

Estas concentraciones afectaron la movilidad en la calle 19 y causaron incomodidad a la ciudadanía.

Para el fin de semana, la Secretaría advirtió a los ciudadanos sobre la siguiente concentración:

“4.ª Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia”