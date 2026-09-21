Compañeros de Cristian Garzón, vigilante de TransMilenio asesinado, hacen plantón para exigir mejores condiciones: “Sentimos miedo”

Cristian Garzón fue el vigilante de TransMilenio asesinado por impedir que una pareja se colara en la estación Terreros, en el municipio de Soacha. La situación ha generado gran rechazo e indignación, por lo que sus compañeros realizan un plantón este lunes, 21 de septiembre, para exigir justicia y garantías en su trabajo.

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La manifestación se desarrolla en el Portal del Sur, donde varios guardias de seguridad se ha reunido para hacerle un llamado a las autoridades y también generar consciencia entre la ciudadanía.

Maicol Beleño, líder de este grupo de vigilantes, habló en Noticias Caracol y le envió unas palabras a los allegados de la víctima. “Sintiendo mucho la partida de nuestro compañero y le enviamos un mensaje de solidaridad a esa señora madre que está igual de lastimada que nosotros”, dijo.

“Cristian fue alguien muy querido para nuestro grupo. (...) No es fácil, pero todo pasa por voluntad de Dios”, agregó.

Beleño fue una de las personas que estaba presente cuando ocurrió el ataque en contra de su compañero. Según comentó, vio cuando Cristian estaba hablando con el señalado asesino, que simplemente sacó una navaja y lo atacó sin mediar palabra.

Este hombre le hizo un llamado a las autoridades para que haya un poco más de apoyo en las estaciones de TransMilenio, ya que son complejas las situaciones que tienen que vivir con muchos usuarios que quieren evadir el pasaje.

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“Somos agradecidos por el hecho de darnos una oportunidad de empleo, pero sentimos miedo por lo ocurrido. De pronto sí han hecho muchas cosas por garantizar nuestra seguridad, pero sentimos que no es suficiente”, expresó.

Beleño manifestó que tras lo ocurrido con Cristian, queda en evidencia que la indumentaria que portan no es suficiente para salvaguardar sus vidas ante este tipo de hechos.

Guardias de seguridad trasladando a su compañero herido Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales / Montaje SEMANA

Con este plantón, los vigilantes esperan ser escuchados para que sus condiciones cambien un poco y de esta forma no se enfrenten a peligros que pueden incluso terminar con su muerte, tal y como le pasó al trabajador de 27 años.