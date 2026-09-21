Colombia vs. Corea del Norte: canal y hora para ver la semifinal del Mundial Femenino Sub-20

La selección Colombia está a un paso de llegar a la final del Mundial Femenino Sub-20. El domingo eliminaron a Nigeria con un gol agónico de Valerin Loboa (1-0) y se metieron entre las cuatro mejores selecciones del torneo.

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El próximo rival será Corea del Norte, máximo favorito al título, que viene de eliminar a Canadá en cuartos de final. Las norcoreanas ya enfrentaron a Colombia en la fase de grupos, partido que terminó con goleada 3-0 ante una nómina mixta del combinado tricolor.

El partido de Colombia vs. Corea del Norte está programado para este miércoles, 23 de septiembre, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión oficial estará disponible a través de Caracol TV, Canal RCN y DSports.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso a través de Ditu, la app Canal RCN o la plataforma de DGO, aunque esta última requiere de una suscripción pagada.

Tres bajas confirmadas en Colombia

El técnico Carlos Paniagua tendrá que reacomodar sus piezas ante las bajas confirmadas de Juana Ortegón y Sintia Cabezas por acumulación de amarillas. La Tricolor tampoco podrá contar con Maithé López, que fue desafectada por una lesión de rodilla que está bajo observación.

Afortunadamente, no todo son malas noticias para el DT de la selección Colombia. En este partido frente a Corea del Norte recuperará a la defensora Lina Arboleda, que pagó tres fechas de sanción luego de ser expulsada con roja directa en el segundo partido del Mundial ante Portugal.

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“Este es un grupo que viene de un proceso importante. Hay jugadoras acá que tienen mucho recorrido, mucha experiencia y eso nos lleva a saber trabajar estos partidos”, declaró Paniagua tras la victoria sobre Nigeria.

El entrenador se mostró “muy agradecido” por el esfuerzo de las jugadoras para llegar a semifinales. “No hay palabras para ellas, lo valientes, lo berracas... Están dejando el nombre de Colombia muy en alto”, aseguró.

Valerin Loboa anotó el único gol de los cuartos de final entre Nigeria y Colombia para clasificar a semifinales en el Mundial Fememino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

“Para llegar a estas instancias han tenido que pasar las verdes y las maduras. Es un trabajo de muchos años”, apuntó Paniagua. “Acá vamos entrando en la historia del fútbol femenino, también en la categoría Sub-20″.

El técnico antioqueño habló sobre su revancha contra Corea del Norte. “Primero hay que empezar a hacer un análisis del rival. Es una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Afortunadamente no nos fuimos al alargue; se gana sobre el final y estamos felices; es un triunfo que le dedicamos al país”, apuntó.

Dónde ver el partido de Colombia vs. Corea del Norte