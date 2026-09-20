La colombiana Tatiana Calderón, piloto Claro de la Escudería Telmex, demostró todo su talento y estuvo imbatible, al llevarse la victoria en la Nascar de Brasil.

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Se trata del triunfo más importante de toda su trayectoria y hace historia, ya que se convierte en la primera mujer en ganar una carrera en esta categoría.

Calderón fue la mejor en el óvalo de Curvelo, una nueva cita de la temporada Nascar en territorio brasileño.

La cafetera corrió con el n.º 25 de su Ford Mustang, logró imponerse en un circuito de 57 vueltas y venció por milésimas a Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports). El podio lo completó Ricardo Mauricio (Cavaleiro by Pole).

La piloto colombiana logró un tiempo de 33:56.418, seguido de Malinowski (33:57.945) y Mauricio (34:04.369).

Calderón inició la carrera en la decimoquinta posición, por lo que tuvo que apretar el acelerador a fondo, demostrar su talento en la conducción y sacar lo mejor de sí, lo que le permitió terminar cuarta durante la primera parte.

Ya en el segundo tramo, aprovechó un incidente en la cima y así asumió el liderato. En las vueltas finales, Malinowski lo intentó al máximo y la acechó, atacando hasta el final.

Sin embargo, la colombiana tuvo cabeza fría, especialmente al manejar los tiempos en cada una de las curvas, y por milésimas cruzó la meta en el primer lugar.

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Con 33 años, recordará este 20 de septiembre como uno de los días más importantes de toda su carrera. Además de conseguir esta hazaña en su categoría, la colombiana ingresó con esto a los playoffs, ya que se trataba de la última válida de la instancia regular.

“Muy orgullosa, agradecer a todo el equipo SG28 Racing, a todos mis patrocinadores por creer en este momento, a mi familia y a Colombia; esto es para ustedes. Todavía nos quedan dos carreras más para seguir dando guerra aquí en el Nascar Brasil”, expresó la corredora.

Colombiana Tatiana Calderón en la Nascar Brasil. Foto: SG28

Hace poco, Tatiana Calderón también logró subir al podio en el circuito de Bushy Park en el GT Challenge de las Américas.

Ahora, la mira estará puesta en la postemporada, que tendrá su inicio en el Autódromo de Chapecó, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Posteriormente, los seis ‘sobrevivientes’ irán a la última ronda a través de tres carreras en el Óvalo de Brasilia, que tendrá lugar entre el 28 y el 29 de noviembre.