Arde LaLiga de España: la tabla de posición tras el derbi Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Cambios importantes en la tabla de posiciones de LaLiga 2026/2027. Atlético de Madrid venció este domingo por 2-1 al Real Madrid, le arrebató puntos y se puso segundo por detrás del FC Barcelona que luce sólido siendo líder con 21 puntos.

Los dirigidos por el Cholo Simeone quedaron con 16 unidades, una más de los blancos que se quedó con 15 luego de 7 fechas disputadas en suelo ibérico.

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La tabla de posiciones de LaLiga 2026/2027

Barcelona — 21 puntos (+24) Atlético de Madrid — 16 puntos (+9) Real Madrid — 15 puntos (+10) Real Betis — 15 puntos (+2) Sevilla — 13 puntos (+1) Alavés — 11 puntos (+5) Deportivo La Coruña — 9 puntos (+2) Athletic Club — 8 puntos (+1) Rayo Vallecano — 8 puntos (-5) Osasuna — 8 puntos (-7) Celta de Vigo — 7 puntos (+2) Espanyol — 7 puntos (0) Real Sociedad — 7 puntos (-5) Racing de Santander — 7 puntos (-10) Villarreal — 5 puntos (-1) Levante — 5 puntos (-2) Getafe — 5 puntos (-4) Elche — 5 puntos (-6) Valencia — 4 puntos (-8) Málaga — 3 puntos (-8)

Derbi con polémica a tope

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53′) y Jonathan David cerró la victoria (59′) de los rojiblancos, que arrebataron la segunda posición de LaLiga a los merengues, que maquillaron el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89′).

El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis unidades al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte.

El Atlético trató de aprovechar los espacios dejados por un Real Madrid muy estirado con sus delanteros Vinicius y Kylian Mbappé muy descolgados.

La primera parte apenas dejó un disparo del coreano Lee Kang-In que sacó Thibaut Courtois (32′) a lo que respondió un tiro lejano de Arda Güler despejado por Jan Oblak (40′).

El Atlético salió mejor tras el descanso animado por Koke, que había visto la primera parte desde el banquillo.

Los rojiblancos se adelantaron pronto cuando Huijsen provocó un penal al derribar a Giuliano Simeone en el área, lo que le valió la roja directa.

¡NO SE PUSO NERVIOSO! Grimaldo abrió el pie, definió a colocar y marcó el 1-0 del Atlético de Madrid ante el Merengue.



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Alejandro Grimaldo se encargó de transformar la pena máxima (53′) para poner por delante al Real Madrid.

Impulsado por el tanto y con superioridad numérica, el Atlético siguió atacando hasta que una nueva cabalgada de Giuliano acabó con centro al área donde Jonathan David apareció para marcar el 2-0 (59′).

Con uno menos, el Real Madrid acabó cada vez más encerrado en su campo tratando de hacer algún daño al contraataque, pero se mostraba demasiado impreciso a la hora de conectar con sus hombres de ataque.

¡RUDIGER LE PONE SUSPENSO AL FINAL DEL DERBY! Gran centro de Bernardo Silva y cabezazo letal del defensor alemán para poner el 1-2 del Real Madrid.



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El Real Madrid se volcó en los últimos minutos sobre la portería rojiblanca hasta que Antoni Rüdiger cabeceó a gol un centro de Bernardo Silva (89′).

El tanto dio alas a los merengues para intentar buscar el empate, aunque el partido acabó con la segunda derrota en el campeonato del Real Madrid.

En el primer partido del día, el Getafe ganó 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón (85′).

*Con información de AFP.