Otro mundialista de Brasil 2014 que dirá adiós al fútbol profesional. Con 41 años, el interminable Teófilo Gutiérrez pondrá fin a su carrera en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

SEMANA conoció de primera mano que el atacante, al término de dicha campaña con Junior, no jugará más. Después de más de 15 años de carrera deportiva, el deportista que fue rey de América, jugó Juegos Olímpicos, el Mundial de 2014 y marcó, además de ser querido en River Plate de Argentina e ídolo de Junior, colgará los guayos.

Teófilo Gutiérrez, ídolo del Junior que volverá a llenar el Metropolitano, esta vez para su despedida Foto: Colprensa

Fecha, lugar y todos los detalles

Teo siempre ha sido un distinto, tanto dentro como fuera de la cancha. Al ‘perfume’, como también se le conoce, le gustó siempre ser recordado y para su ‘The Last Dance’ no será la excepción.

Según lo contó él mismo a este medio, el próximo 19 de diciembre habrá una fiesta total alrededor de su último juego. Del exterior vendrán figuras de los clubes en los que estuvo, con los que compartió y brilló a lo largo de los años.

Teófilo Gutiérrez pidió a polémico jugador para la Selección Colombia: “Me faltó”

Teófilo Gutiérrez estalló por la crisis de Junior y lanzó dura crítica: “Ellos ya lo saben”

Adicionalmente, hay una fiesta montada junto a artistas de talla nacional e internacional para montar un espectáculo que ya se está planeando en el renovado ‘Metro’.

“El ídolo barranquillero se despedirá oficialmente del fútbol profesional el próximo 19 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en una noche que reunirá fútbol, música, amigos y algunas de las figuras que marcaron su carrera”, resume el grupo de comunicaciones que está alrededor del evento.

“The Last Dance” promete convertirse en mucho más que un partido. Será un encuentro con la historia, los recuerdos y las personas que hicieron parte del camino de uno de los futbolistas más queridos, talentosos y polémicos del fútbol colombiano”, añaden, generando expectativa.

Teófilo Gutiérrez y el anuncio oficial de su partido de despedida en el Metropolitano Foto: Suministrada a SEMANA

Quienes deseen asistir a la última función de Teo Gutiérrez en Barranquilla, las entradas ya están habilitadas para la compra a través de la plataforma de Tuboleta.

Los precios de los ingresos oscilan entre los $90.000 y los $102.000 en las tribunas laterales.

Lo que son oriental y occidental van desde los $140.000 hasta los $178.000, siendo la ubicación de Occidental Alta la de mayor valor.

Carrera para enmarcar

Donde jugó, ganó. En Junior de Barranquilla se despide Teófilo Gutiérrez como un grande: ocho títulos lo acompañan en el historial durante los diferentes periodos en los que estuvo con los rojiblancos.

También en sus pasos por el fútbol internacional quedó en los libros de equipos como Trabzonspor, donde ganó dos trofeos; en Cruz Azul se hizo a uno y con River Plate de Argentina se consagró un par de veces nacionalmente.

Teófilo Gutiérrez alzando el título de la Recopa Sudamericana con River Plate Foto: LatinContent via Getty Images

Con el millonario de forma internacional fue campeón de Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores. Dicho gran aporte en los argentinos lo catapultó para ser rey de América.

Junto al combinado tricolor también estuvo en diferentes momentos importantes, siendo referentes. Aunque coincidió en la época del gran Falcao García, Teo se acopló y terminó siendo dupla con el Tigre en la Selección Colombia que regresó a un Mundial después de muchos años.

Allí en la cita de Brasil, por la ausencia de Radamel por lesión, Gutiérrez Roncancia se puso la camiseta 9 y la portó con altura, marcando un gol para la historia vs. Grecia en el debut mundialista.