Pékerman se sinceró sobre James Rodríguez: dijo lo que piensa de su llegada a Nacional

José Néstor Pékerman conoce a la perfección a James Rodríguez, lo convirtió en el 10 indiscutible de la Selección Colombia y lo llevó a brillar en el Mundial de Brasil 2014.

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El argentino habló por primera vez de lo que significa el regreso del volante al fútbol colombiano y lo que podrá hacer en un equipo como Atlético Nacional. En diálogo con Caracol Radio, el estratega destacó que esta es una gran oportunidad para el cucuteño.

“En lo deportivo va a ser muy bueno que él pueda llegar al fútbol nacional, a la liga local, como una despedida, porque el jugador tiene el deseo de poder en algún momento jugar el torneo de su país, y por su actividad, por haberse ido tan joven, no ha tenido la oportunidad”, comentó.

Si bien es cierto que el futbolista viene con poco rodaje en los últimos meses, Pékerman resaltó que siempre ha sido un ganador y cada vez que salta al terreno de juego lo entrega todo.

James Rodríguez e Ian Poveda haciendo dupla en Atlético Nacional. Foto: AFP

“Nunca dejó de pensar que hay que ganar y siempre para él fue una prioridad, como aporte en ambas situaciones, debería ser muy importante para Nacional”, expresó.

El exentrenador de la Selección Colombia definió a Rodríguez como un “líder futbolístico clave” en la escuadra nacional, lo que ayudó al equipo a llegar a las diferentes instancias en los torneos.

Por lo mismo, dejó en claro que cuenta con un gran liderazgo, carisma y hasta un aura de ganador. “Los compañeros saben que están al lado de un top, de un ganador top”, manifestó.

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“Se sienten que van a estar a su nivel, aunque no lo tenga, pero sienten un respaldo enorme, porque, así como él impulsa el triunfo, es exigente para tener esa mentalidad, hay que ser exigente”, agregó.

Asimismo, remarcó que la exestrella del Real Madrid siempre ha buscado estar muy bien físicamente para disfrutar del fútbol y ser importante en cada uno de los equipos en los que jugó, por lo que en Nacional no será la excepción.

José Néstor Pékerman y James Rodríguez. Foto: Getty Images

“Sabemos que la competencia actual hay que estar al 100% y no todos están en ese nivel top, pero me imagino que va a ser así, él no va a aflojar”, complementó.