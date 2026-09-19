James Rodríguez habló claro sobre árbitros del FPC: mostró cómo le quedó la pierna tras su debut

James Rodríguez finalmente tuvo su ansiado debut con Atlético Nacional. El cucuteño jugó por primera vez con sus compañeros en el compromiso contra Inter de Bogotá.

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Ingresó en el segundo tiempo, tuvo un pase clave en el segundo gol de los verdes y fue el encargado de meter el centro para que Juan Zapata le diera la victoria de cabeza a los de Lucas González.

El número 23 también protagonizó un cruce en los últimos minutos después de que Johan Caballero le entrara duro y lo enviara al piso. Esto no le gustó para nada al exnúmero 10 de la Selección Colombia, que dejó ver su molestia.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y hasta ambos jugadores se saludaron tras lo que fue el pitazo final, dialogaron sobre la jugada.

Atlético Nacional publicó en las últimas horas una entrevista en la que James, entre otras cosas, habló de las entradas duras que recibió en el partido contra Inter de Bogotá y se refirió a los árbitros del fútbol colombiano.

“Yo creo que aquí van a dar más, pero aquí los árbitros son buenos y van a ayudar a proteger a los que juegan bien”, comentó.

En medio de la entrevista, Rodríguez mostró que en su pie derecho le tuvieron que poner lo que parece ser gaza debido a que sufrió una herida en el juego por un golpe que recibió.

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“Me dieron mucho. Salí de casa bien y llego así, me van a decir que dónde estaba. Pero eso hace parte del fútbol, hace parte de todo, son heridas de guerra”, expresó.

Por otra parte, el volante que jugó en Real Madrid, Everton, Porto y otros equipos, se refirió a lo que fue su debut con el conjunto verdolaga.

Esta fue la curación que le tuvieron que hacer a James tras el partido contra Inter de Bogotá. Foto: YouTube: Atlético Nacional

James resaltó que Nacional es un equipo histórico por todo lo que ha ganado y eso es lo que quiere hacer: ayudar a conseguir títulos. Asimismo, sostuvo que cuando ingresó tuvo un flashback de sus inicios con Envigado.

“Se me vino a la cabeza el debut en el 2006. Fue algo parecido, como si fuera el primer partido. Después de tantos años, venir para acá otra vez fue algo único”, manifestó.