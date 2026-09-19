Hay futuro para la Selección Colombia. Marías Orozco, volante de 18 años y recientemente llamado por Néstor Lorenzo al equipo nacional para los amistosos de la próxima fecha FIFA, es uno de esos nombres a tener muy en cuenta.

Este sábado jugó con Castellón de la segunda división de España la fecha de LaLiga 2 frente al Tenerife, al que le marcó su primera anotación desde que arribó al Viejo Continente hace algunas semanas.

Primer gol para el volante Colombiano Matías Orozco(18) en Europa ⚽ marcó el 2-0 del Castellón ante el Tenerife 🛠️ recientemente convocado a la Seleccion Colòmbia 🇨🇴 pic.twitter.com/ZXaFSKKwNi — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) September 19, 2026

Desde la mitad del campo condujo el volante surgido en Deportivo Cali, armó una pared con un compañero suyo y se atrevió a irse de cara al arco para definir como un delantero experto. Luego de eso fue a un costado del campo y celebró con la afición el 2-0 parcial.

Dicha anotación lo que certifica es que la decisión del DT argentino a cargo de Colombia de llamarlo fue la adecuada. Su crecimiento es notorio y, con un gol, se demuestra que puede estar preparado para ponerse la camiseta nacional de mayores.

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Brilla con Castellón de España

Una efectividad del 100% de pases largos, del 91% de pases completos y 37 toques de balón durante el triunfo parcial por 3-0 de los suyos en el primer tiempo vs. Tenerife, demuestra que Orozco es parte importante del mediocampo del equipo ibérico.

A falta de un tiempo por jugarse, el colombiano bonificó con una calificación de 7.5, siendo de las más altas de los suyos junto a su compañero del medio campo Barri, que estuvo por los 7.6.

23’ (2-0) GOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOL MATYYYYYYY



SE ESTRENA EL COLOMBIANO COMO GOLEADOR CON LA CAMISETA DEL CASTELLÓN TRAS ASISTENCIA DE JAKOBSEN#CastellónTenerife #PPO👂 pic.twitter.com/xOGNLwIcCc — CD Castellón (@CDCastellon) September 19, 2026

Además de eso, el extraordinario momento de Matías no solo es personal, sino también colectivo. Luego de las primeras seis fechas en la segunda de España, Castellón es primero de la tabla de posiciones con un invicto importante.

De 18 puntos posibles, el cuadro albinegro alcanza la línea de los 16 y se proyecta como uno de los firmes candidatos a conseguir el ascenso para la siguiente temporada.

Él es Matías Orozco

Rafael Dudamel, que lo dirigió en Deportivo Cali, se atreve a decir que es “más que Gustavo Puerta”.

“Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco”, anticipó a inicios de septiembre el técnico venezolano del llamado que se dio semanas después.

Recientemente, el propio Orozco fue ambicioso al decir en una entrevista con AS Colombia que su tipo de juego se podría tener semejanza con el de Jude Bellingham y Enzo Fernández.

🗣️"Tengo cosas de Bellingham y Enzo Fernández": Matías Orozco, volante del Castellón, en #ElVbar de #ASColombia pic.twitter.com/YSnU1Wr2W2 — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 18, 2026

“No sé si me estoy creyendo, ya me estoy agrandando, pero me gusta mucho y siento que tengo cosas de Bellingham. Me gusta, es mi referente, aparte de Enzo Fernández también”, zanjó.

Valga recordar que el volante en mención es canterano del Deportivo Cali; tras su debut oficial, Brighton lo compró, pero tuvo que salir a préstamo a la segunda de España al no haber tenido llamado oficial a la Selección Colombia.

Una vez haya cumplido dicho requisito, el conjunto inglés lo podrá recuperar al inicio del año siguiente para hacerlo parte del cuadro de Premier.