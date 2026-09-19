Jonathan Tah es defensa central en Bayern Múnich de Alemania donde también está el colombiano Luis Díaz.

Entre ambos desde la llegada del guajiro se ha visto una buena relación. El defensa suele saltar desde atrás del campo para felicitar al cafetero por sus goles, asistencias o intervenciones buenas en medio de los partidos.

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Después del arranque poco productivo de Lucho en la actual temporada donde solo ha logrado anotar un gol en cuatro fechas disputadas, Tah no le soltó la mano a Díaz y lo defendió recientemente.

“Corre de un lado a otro”

Para el zaguero que fue mundialista con su país en la edición 2026 el bajón de Luis Díaz puede ser apenas “normal”. Los motivos relacionados serían un desgaste por la cantidad de minutos y entrega que hace el colombiano en el campo.

“Creo que es normal cuando juegas tantos partidos como él”, analizó Tah.

Jonathan Tah junto a Luis Díaz en las fotos para el Oktoberfest Foto: Getty Images for Paulaner

Después de ellos le preponderó el despliegue físico que le ve: “Siempre me he preguntado cómo logra correr de un lado a otro del campo en cada partido”.

Y es que los indicadores de kilómetros recorridos por parte de Lucho en sus partidos jugados con los de Múnich es sumamente altos. Por banda, tanto para defender como para atacar se le ve presente.

Le pasa factura temporada y Mundial

Luis Díaz desembarcó en Bayern Múnich para el inicio de la temporada 2025/2026 proveniente del Liverpool de Inglaterra.

Su impacto inmediato en los alemanes le signficó que Vincent Kompany le aprovechara ese gran momento para usarlo cuantas veces fuera posible antes de la Copa Mundo.

Luis Díaz contra el Unión Berlín tampoco logró acabar la racha sin gol en Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Según las cifras recopiladas de cuántas veces jugó el colombiano, qué cantidas de titular y minutos alcanzados, este es el resumen.

Bayern 2025/26: 51 partidos, 46 como titular y 33 completos.

Minutos: 4.052

Bundesliga: 32 partidos

Champions League: 12

DFB-Pokal: 6

Supercopa de Alemania: 1

Mundial 2026: 5 partidos, 5 como titular y 3 completos.

Total entre ambos: 56 partidos, 51 titularidades y 36 partidos completos.

Esto lo que demuestra es que el temor de una fatiga de cara al Mundial 2026 para Lucho llegó fue en el arranque de la nueva campaña con Bayern. El mismo entrenador de la Selección Colombia conversó con el involucrado al que le refirió que no lo veía con la misma potencia que se le conoce.

“‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, reveló sobre lo que conversó con Díaz para no tenerlo en cuenta en la convocatoria de los amistoso Fifa de septiembre.

Néstor Lorenzo anunciará la primera convocatoria luego del Mundial 2026. Luis Díaz es duda Foto: AFP

Para fortuna de la máxima estrella de la Tricolor, ahora se viene una para en su club de casi un mes. Dicha falta de partidos con Bayern y Colombia podrían jugarle a favor si es que su cuerpo está fatigado de la cantidad de partidos que acumula.

Así pues, hasta el 10 de octubre próximo que vuelve la Bundesliga con el enfrentamiento contra Ausburgo para los de Díaz y compañía. Ese día se espera que acabe la mala racha y retorne al gol.