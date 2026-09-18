Gesto de Luis Díaz levanta dudas en Bayern Múnich: así reaccionó a su cambio contra Unión Berlín

Siguen sin ser días buenos para Luis Díaz en Bayern Múnich. Este viernes, 18 de septiembre de 2026, y a pesar de haber sido titular con el cuadro bávaro ante Unión Berlín, el guajiro ni marcó ni asistió.

Día negro para Luis Díaz: faena del Bayern Múnich sin el guajiro partícipe en Bundesliga

Bayern Múnich de Luis Díaz sacude la tabla en Bundesliga: histórica goleada a Unión Berlín

Parece cuestión de tiempo para que Luis Díaz recupere su confianza en Bayern Múnich. El arranque de temporada, sin gol y sin asistencias, ha generado todo tipo de críticas sobre el guajiro.

Este viernes, Lucho salió sustituido a los 63′ para darle ingreso a Ismael Saibari. En ese instante, una cámara de la transmisión oficial del evento captó la reacción del guajiro.

La reacción de Luis Díaz al salir sustituido en Bayern Múnich

Cara larga, mirada a lo lejos... el gesto de Luis Díaz, por el cambio, resuena en el mundo Bayern Múnich. Demuestra lo que vive, algo que parecía impensado en la temporada anterior.

Al final, Bayern Múnich le propinó una histórica goleada a Unión Berlín: un lapidario 7-0 que deja a los bávaros como líderes parciales de Bundesliga, al menos hasta que Friburgo y Borussia Dortmund se pongan al día.

Mientras tanto, en redes sociales siguen poniendo el grito en el cielo por el nivel de Luis Díaz. Vienen dos semanas de parón, por la fecha Fifa, y puede ser la oportunidad para que el guajiro se recupere físicamente.

Luis Díaz, fuera de una renovada Selección Colombia

La actualidad de Luis Díaz en Bayern Múnich tiene impacto directo de la Selección Colombia. Néstor Lorenzo, entrenador de La Tricolor, decidió no llamar al guajiro para esta fecha Fifa de septiembre y octubre.

“En algunos casos, como el de Luis Díaz, por ejemplo, hablé con él y le dije: ‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, reveló Lorenzo en rueda de prensa.

La baja de Luis Díaz es la más llamativa en esta convocatoria de la Selección Colombia. Sin embargo, no se trata de un adiós permanente, pues Lorenzo está esperando para que se ponga a punto lo más rápido posible.

Algo que sí se lleva las miradas es que la Selección Colombia tiene una nómina renovada. Ya sin James Rodríguez, ni Juan Fernando Quintero, el plantel cafetero ahora está integrado por nuevas promesas.

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Samuel Velásquez, Camilo Durán y Juan Manuel Rengifo son algunos de los nombres nuevos que Lorenzo podrá probar en los amistosos ante México, Paraguay y Perú.