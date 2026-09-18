Luto en la música: muere querido ganador de la primera edición de ‘La Voz’ tras varios días desaparecido

El cantante británico-neerlandés Ben Saunders, recordado internacionalmente por convertirse en el primer ganador en la historia del formato The Voice, fue hallado sin vida este martes 15 de septiembre en las afueras de la ciudad de Arnhem, en Países Bajos.

El artista, de 43 años, había sido reportado como desaparecido días atrás, lo que motivó un amplio despliegue de los organismos de socorro.

La desaparición de Saunders movilizó a los cuerpos de seguridad locales, que implementaron un operativo de rastreo compuesto por personal en tierra, unidades caninas, buzos y apoyo helicotportado.

Tras varias jornadas de labores, las autoridades confirmaron la localización de su cuerpo en las inmediaciones del lago Rijkerswoerdse Plassen.

Por el momento, los organismos de investigación mantienen abiertas las diligencias para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones divulgadas por las autoridades locales, se descartó la hipótesis de un hecho violento en el lugar del hallazgo.

En 2010, a los 28 años, Ben Saunders se inscribió en la primera edición de The Voice of Holland. Su audición con el tema Use Somebody, de la banda Kings of Leon, conquistó tanto al jurado como a la audiencia.

En la gran final celebrada a comienzos de 2011, se coronó como el primer vencedor del certamen, hito que marcó el inicio de una franquicia de entretenimiento que más tarde se adaptaría en decenas de países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, México y Colombia.

Posterior a su paso por el concurso, el cantante consolidó su carrera discográfica con el lanzamiento de dos trabajos de estudio: You Thought You Knew Me by Now y Heart & Soul.

Paralelamente a su actividad en los escenarios, Saunders ejerció como artista del tatuaje y administró su propio estudio, aspecto estético que se convirtió en un rasgo distintivo de su imagen pública. Al momento de su deceso, se encontraba comprometido con su pareja, Janita.

La noticia fue confirmada públicamente por su hermano, Dean Saunders —quien también es cantante y ganador de la versión neerlandesa del programa Popstars—, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi querido hermano pequeño falleció. Nunca había experimentado un dolor como el que siento ahora… Qué día tan terrible para todos nosotros… Tenemos que aprender a vivir con esto y espero que se maneje con respeto”, expresó Dean Saunders en su mensaje.

Por su parte, el músico Marco Borsato, quien se desempeñó como su entrenador durante la competencia televisiva, manifestó sus condolencias en redes sociales dirigidas a la prometida y allegados del artista:

“Querido y especial hombre, ¡mi corazón está destrozado! No encuentro palabras para expresar el vacío que dejas. Querida Janita, amigos y familiares, mucha fuerza para sobrellevar esta enorme pérdida”.