Audios VAR del polémico gol anulado a Inter Bogotá contra Nacional: voces arbitrales salen a la luz

Dos días después de la gran polémica, este viernes 18 de septiembre, el YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios VAR del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

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La polémica llegó a los 66′ de partido, cuando Nacional ganaba 2-1. En ese momento, Fabricio Sanguinetti anotó un gol que fue anulado por fuera de juego.

No hay discusión alguna, pues Sanguinetti sí estaba en un claro fuera de juego. No obstante, cuando él recibe el balón, parecía que no recibía la asistencia de su compañero (Larry Vásquez) sino de un defensor de Atlético Nacional (Xavi Ríos).

El gol fue anulado por el juez de línea, y el propio central del compromiso, Carlos Betancur, avaló la anulación. Sin embargo, el colegiado principal recibió un llamado del VAR, Nicolás Gallo, para que revisara la acción.

Audios VAR: “Para mi es fuera de juego, no es un juego deliberado claro”

Es bastante extensa la charla entre los árbitros del compromiso. Desde el VAR Gallo y su AVAR, Ariel Quintana, le mostraron a Betancur varios ángulos de la acción, y le explicaban la intencionalidad o no del jugador de Nacional para hacer el pase a Sanguinetti.

Finalmente, Carlos Betancur decidió que era fuera de juego, anuló el gol y el partido siguió.

El marcador definitivo del compromiso, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, fue 3-2 a favor de Atlético Nacional sobre Internacional.

Analistas arbitrales opinan

José Borda, uno de los analistas arbitrales más reconocidos del país, reaccionó en su cuenta de X a los audios VAR publicados por la Federación Colombiana de Fútbol.

“La FCF publicó el audio VAR del juego Inter vs. Nacional. Indican que, de acuerdo a las consideraciones de Ley 11, la acción de Ríos y Sanguinetti es OFFSIDE ¡Cómo les había dicho!”, escribió Borda.

PUBLICARON AUDIOS VAR

La @FCF_Oficial publicó el audio VAR del juego INTER vs NACIONAL Indican que de acuerdo a las consideraciones de Ley 11, la acción de Rios y Sanguinetti es OFFSIDE

¡Cómo les les había dicho! Escuchen y vean los argumentos reglamentarios de árbitros y VAR https://t.co/pJH9zG876C — Jose Borda (@Borda_analista) September 18, 2026

Andrés Grimaldos, conocido como El Var Central, también analizó los audios VAR. De hecho, mencionó una particularidad en ellos: hubo indecisión entre el VAR y el AVAR, por lo que el central tuvo que entrar a decidir.

“Se escucha la deliberación entre Nicolás Gallo y Ariel Quintana y luego el llamado a Betancur. Para el VAR Gallo es offside, para Quintana, su AVAR es juego deliberado y gol legal”, escribió Grimaldos.

🥳 ¡Liberaron los audios!



🔊 Audio sobre la jugada del gol anulado a Inter Bogotá vs Nacional. Se escucha la deliberación entre Nicolás Gallo y Ariel Quintana y luego el llamado a Betancur. Para el VAR Gallo es offside, para Quintana, su AVAR es juego deliberado y gol legal.… — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 18, 2026

Y añadió: “Al final entre Betancur y su asistente Fuentes deciden que es desvío y que el gol debe ser anulado. Ustedes saben mi posición, pero independiente de eso... Es maravilloso poder escuchar esto. La deliberación, la interpretación de cada uno, etc. No nos quiten los audios”.