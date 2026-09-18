Bayern Múnich de Luis Díaz sacude la tabla en Bundesliga: histórica goleada a Unión Berlín

Este viernes, 18 de septiembre, el Bayern Múnich de Luis Díaz le propinó una histórica goleada al Unión Berlín (7-0). Fue por la cuarta fecha de la Bundesliga 2026-2027.

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Ese amplio marcador tiene un impacto directo en la tabla de posiciones de la Bundesliga. Bayern Múnich queda líder parcial, aunque podría perder la cima.

Tabla de posiciones en Bundesliga: Bayern Múnich es líder

Con 10 puntos en cuatro partidos jugados, Bayern Múnich es el líder parcial de la Bundesliga. La goleada al Unión Berlín le da +12 de diferencia de gol, aunque dependiendo los resultados, podría escapársele la punta.

Friburgo y Borussia Dortmund asoman segundo y tercero respectivamente. Los dos tienen nueve puntos, pero un partido menos (3) que Bayern Múnich.

Eso quiere decir que si Friburgo y Borussia Dortmund ganan sus respectivos duelos por la cuarta fecha, bajarán al Bayern de Luis Díaz.

Estos son los partidos a tener en cuenta:

Frankfurt vs. Friburgo - sábado 19 de septiembre, 8:30 a.m.

Stuttgart vs. Borussia Dortmund - sábado 19 de septiembre, 11:30 a.m.

Respecto a lo demás, Augsburgo cierra las posiciones parciales de Champions League, mientras que RB Leipzig y SV Elversberg ocupan casillas momentáneas de clasificación a competencias europeas.

La alerta está en la parte baja de la tabla de posiciones, pues Unión Berlín, Borussia Mönchengladbach y Hamburgo S.V. son los tres coleros. El aviso está para que levanten y puedan salir del fondo.

Luis Díaz sigue sin anotar gol, pero recupera confianza

Aunque no sea un arranque de temporada fácil para Luis Díaz, pues ha sido bastante criticado por la prensa y los hinchas en Alemania, el guajiro tiene el respaldo de los jefes en Bayern Múnich.

Tanto la dirección deportiva como su técnico, Vincent Kompany, han expresado públicamente el interés de que Luis Díaz recupere nivel y confianza. Este viernes, contra Unión Berlín, hubo un poco de ello.

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Lucho fue titular, jugó 63′, y aunque no dio ni gol ni asistencia, tuvo números individuales un tanto mejores que antes. Remató dos veces, completó el 88% de sus pases, regateó con efectividad el 61% de intentos. Eso sí, perdió 11 veces la posesión.

Jugó gran parte del partido y ahora viene un parón de dos semanas. Será un buen descanso, pues el guajiro ha jugado numerosos partidos y puede llegar a sentir alivio.

Néstor Lorenzo no incluyó a Luis Díaz en la convocatoria de Selección Colombia, pues espera que recupere su forma ideal para que regrese a La Tricolor.