El cambio que busca el gobierno en las licencias de conducción: así beneficiaría a los conductores en Colombia

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en semanas pasadas la construcción de una reforma al Código Nacional de Tránsito a través del Ministerio de Transporte, donde destacan iniciativas como modificar la vigencia de las licencias de conducción en el país, tras cuestionar la periodicidad de su renovación.

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La propuesta del presidente y a quién beneficiaría

De La Espriella anunció que buscará ampliar el tiempo de vigencia de las licencias de conducción de los ciudadanos. Cuando el mandatario trinó esta propuesta, detalló que buscaría ampliar de 8 a 10 años la vigencia de este documento.

“Voy a revisar y buscar reducir el costo de las licencias de conducción, eliminar costos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a 8 o 10 años”, anunció el presidente.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció estos cambios que vendrían para los colombianos. Foto: Presidencia

Ahora bien, el cambio que menciona el presidente sobre el aumento de la vigencia solamente puede aplicar a los ciudadanos mayores de 60 años, ya que las personas que tienen menos de esta edad ya disfrutan de este beneficio.

El Decreto Ley 019 de 2012 (conocido como la Ley AntiTrámites), en su Artículo 197, modificó el artículo 22 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) y desde entonces se estableció la vigencia de las licencias de conducción en Colombia.

Esta legislación colombiana establece las siguientes vigencias para los conductores:

Menores de 60 años: 10 años.

10 años. Entre 60 y 80 años: 5 años.

5 años. Mayores de 80 años: 1 año.

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Además, el jefe de Estado anunció una búsqueda por reducir el costo de las licencias, promesa que el Ministerio de Transporte empezó a hacer realidad con la suspensión de trámites que encarecían la expedición de este documento, como lo eran los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que este requisito, que fue aprobado en la administración pasada, aumentaría el valor de la licencia de conducción a más de 2 millones de pesos para los colombianos.

¿Cuánto vale sacar la licencia de conducción actualmente?

El valor de la expedición de este documento depende de varios factores, como la academia en la que se hace el curso, la ciudad en la que se está llevando a cabo el trámite y los documentos que ya se tienen adelantados.

Entrega de licencia de conducción Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Para tomar como ejemplo, para 2026, esto es lo que se debe pagar para sacar una licencia de conducción B1 (permite manejar carro particular) en Bogotá, según la Ventanilla Única de Servicios —entidad oficial que expide este documento en la ciudad—:

$22.100: inscripción en el RUNT.

$329.900: derechos de expedición.

$220.000 aproximadamente: exámenes médicos. Este precio puede variar, pues depende del Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

$1.200.000: curso de conducción. Al igual que los exámenes médicos, este precio varía en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).

Esto suma aproximadamente $1.750.000 y depende de las variables para que llegue a costarle aproximadamente $2 millones a los conductores. En contraste, la expedición de una licencia A1 (para moto) vale entre $1.350.000 y $1.550.000.

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Por el momento, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de disminuir estos precios, según el presidente; sin embargo, no ha anunciado otros descuentos. Se espera que el Ministerio de Transporte radique por decreto en las próximas semanas la reforma del nuevo Código de Tránsito