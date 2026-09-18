¿Un vehículo realizará la revisión técnico-mecánica? Estos documentos pueden evitarle al conductor perder su viaje

La revisión técnico-mecánica es uno de los trámites obligatorios que todo conductor debe realizar a su vehículo, ya sea un automóvil, una motocicleta o un transporte de carga.

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Por medio de este sistema se busca verificar que cualquiera de estos medios de transporte esté en óptimas condiciones para realizar sus respectivos recorridos por las distintas zonas de Colombia.

Durante estos controles, equipo y especialistas se dedican a evaluar los distintos comportamientos actuales que tiene el vehículo, por ejemplo, el estado mecánico de este, cómo se encuentra su sistema de frenos, las luces, suspensión y nivel de emisiones contaminantes.

La revisión técnico-mecánica permite comprobar las condiciones mecánicas y ambientales de los vehículos. Foto: Getty Images

A través de la revisión técnico-mecánica, las entidades buscan que existan menores registros de accidentes viales en el país en donde las causas hayan derivado de fallas técnicas.

Cada una de estas inspecciones se tiene que llevar a cabo a través de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), los cuales deben estar habilitados por el Ministerio de Transporte para realizar la revisión.

Sin embargo, todo este proceso puede terminar siendo un viaje perdido si los conductores o dueños del vehículo no poseen a la mano ciertos documentos que son necesarios. En caso de que pase esto, el CDA no podrá realizar el procedimiento hasta verificar la información.

Es por ello que el Ministerio de Transporte establece aquellos papeles que los usuarios tienen que tener para que la revisión técnico-mecánica de su medio de transporte sea posible.

¿Qué documentos hay que tener para proceder con la revisión técnico-mecánica?

La entidad de transporte comenta que para realizar la revisión técnico-mecánica, el ciudadano debe tener los siguientes documentos:

La documentación del conductor y del vehículo es un aspecto que debe tenerse en cuenta antes de realizar la revisión técnico-mecánica. Foto: Getty Images/Maskot

Documento de identidad (cédula) del propietario o conductor

Licencia de tránsito (tarjeta de propiedad)

SOAT vigente

El criterio no varía acorde al medio de transporte que el usuario esté llevando al CDA, por lo que significa que si utiliza un carro o una moto, el método es el mismo. El punto importante es no estar acumulando papeles de más sino con aquellos que son los importantes para seguir con el trámite.

Asimismo, puede existir en ocasiones que en el CDA donde se vaya a realizar la revisión pida una validación adicional, por lo que se aconseja revisar con anticipación este aspecto.

Cabe recordar que recorrer las calles del país sin haber realizado la revisión técnico-mecánica es una sanción económica. Dentro de lo establecido en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, los infractores estarían recibiendo una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).