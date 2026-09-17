Día sin carro y sin moto 2026 en Bucaramanga tiene fecha tentativa: ¿realmente sirve para el medio ambiente?

La realización del Día sin carro y sin moto en el área metropolitana de Bucaramanga entró en una fase decisiva, por lo que Alix Johanna Rojas Borja, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), reveló que se reunirán los 4 alcaldes de la región para definir la fecha y los parámetros.

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Se convocará a los mandatarios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta a una reunión extraordinaria de Junta Metropolitana para definir la viabilidad, el alcance y la fecha definitiva de la jornada ambiental y de movilidad.

Posible fecha y las voces en contra de la iniciativa

Aunque la fecha acordada mediante los comités técnicos previos es el miércoles 30 de septiembre, los mandatarios locales buscan unificar criterios para garantizar que la medida cumpla sus objetivos ambientales sin generar un impacto negativo desproporcionado en la economía local.

La jornada ya se ha desarrollado en años previos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

De ser ratificada con los parámetros tradicionales, la jornada implicará la restricción de circulación para cerca de 600.000 vehículos particulares y motocicletas en los cuatro municipios.

Mientras tanto, los voceros de gremios económicos como Fenalco Santander han solicitado evaluar el aplazamiento o la moderación del decreto, argumentando que la paralización de la movilidad privada a mitad de semana impacta las ventas del comercio minorista y la logística de abastecimiento en el centro de la capital y las zonas comerciales periféricas.

Esta jornada tradicionalmente se desarrolla con el objetivo de reducir la contaminación en la ciudad. Recientemente, Ibagué tuvo esta jornada, por lo que vale la pena referenciar cómo impactó la región.

El Día sin carro y sin moto en Ibagué

Para el medio regional El Olfato, Hernán Andrade, el investigador de la Universidad del Tolima, se refirió al impacto de esta jornada en el país: “Yo pienso que es una medida que permite cierta reducción de las emisiones. No es mucho, pero pienso que ayuda también a la concientización”, afirmó.

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“Tal vez ayuda a bajar un poquito los índices de polución que hay en la ciudad. Pero podríamos tener otras acciones también, a la par del Día sin carro y sin moto, para poder reducir esas emisiones, también concientizar a la gente de usar medios alternativos o usar medios de transporte masivos que reducen las emisiones per cápita”, agregó el investigador al medio regional.

A esta voz se suma la de otros personajes como Enrique Peñalosa, que, en una entrevista previa con SEMANA, aseguró que los vehículos corrientes no contaminan, sino que los que realmente afectan son los “camiones viejos”.