Definidas las semifinales de la Copa Sudamericana 2026: Argentina, Brasil y Uruguay siguen con vida

Este jueves, 17 de septiembre, se jugó la última llave de cuartos de final en Copa Sudamericana. Montevideo City Torque (Uruguay) goleó 3-0 a Cienciano (Perú) y con un global de 3-2 a favor, la escuadra uruguaya avanzó a las semifinales de la competencia.

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Así se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Vuelta

Vasco da Gama vs. Boca Juniors

Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro

🤩 ¡El cuadro de semifinales de la CONMEBOL #Sudamericana! Así quedó el camino a Barranquilla pic.twitter.com/Sw7I0IgVz7 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 18, 2026

Montevideo City Torque hace historia: se mete por primera vez en semis de la Sudamericana

Montevideo City Torque escribió este miércoles la página más gloriosa de su historia: goleó 3-0 al Cienciano y se clasificó por primera vez para semifinales de un torneo internacional, la Copa Sudamericana 2026.

El equipo uruguayo perteneciente al City Group se medirá en semifinales, en octubre, con el Atlético Mineiro, que el miércoles eliminó al Santos de Neymar, ausente por lesión.

En la otra llave se enfrentarán el Vasco da Gama y Boca Juniors, el único de los cuatro semifinalistas que ya sabe lo que es ganar la Sudamericana, en 2004 y 2005.

La final de la Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el campeón se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores 2027.

El Rey Salomón

El Torque, primer equipo uruguayo en llegar a semis de la Sudamericana desde Peñarol en 2021, no tenía una tarea sencilla, porque había caído 2-0 la semana pasada en los 3.400 metros de altitud de Cusco.

Pero el once dirigido por Marcelo Méndez, que hace del juego colectivo y de la posesión una religión -una rareza en los equipos uruguayos- tiene un as en la manga: al goleador Salomón Rodríguez.

El Rey Salomón, máximo anotador de la Sudamericana con siete tantos, apareció por duplicado a los 38 y 57 minutos para poner 2-0 arriba al Torque e igualar la serie.

El once uruguayo, que ganó los cinco partidos que disputó en Montevideo en el torneo regional, vio que su rival quedó groggy y redobló su ofensiva para lograr la clasificación.

Montevideo City Torque avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

Y este llegó en los descuentos (90+2′), cuando Nahuel Da Silva definió ante la salida del portero peruano y concretó la épica remontada del City Torque.

“Jugamos con una mano en el corazón y la otra en los huevos”, celebró un eufórico Da Silva.

“Lo de este grupo es enorme, el corazón, las ganas, el animo no se compran (...) hoy hicimos historia”, agregó el autor del tanto de la clasificación.

*Con información de AFP