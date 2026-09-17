Copa Libertadores 2026: definidos los cuatro semifinalistas que van por la gloria continental

La Copa Libertadores 2026 entró en su etapa decisiva luego de una fase de cuartos de final llena de emoción, tensión y grandes protagonistas. Con la clasificación de Flamengo, ya quedaron definidos los cuatro equipos que lucharán por un lugar en la gran final del certamen continental.

El conjunto brasileño consiguió el último boleto a las semifinales tras superar su serie ante Independiente del Valle, confirmando su presencia en una instancia que ya se ha convertido en habitual para uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Flamengo llega con la intención de volver a levantar el trofeo y sumar una nueva página a su historia internacional.

Jhon Arias sigue avanzando en la Copa Libertadores con la camiseta de Palmeiras Foto: Getty Images

Fluminense también aseguró su clasificación después de una eliminatoria exigente frente a Platense. El equipo carioca logró imponerse en una serie equilibrada y demostró nuevamente su capacidad para competir en los momentos más importantes del torneo.

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Palmeiras será precisamente el próximo obstáculo de Fluminense. El equipo paulista avanzó tras dejar en el camino a Liga de Quito en una llave que tuvo que definirse desde los penales. Con experiencia reciente en fases finales de Libertadores, Palmeiras buscará imponer su fortaleza y alcanzar una nueva final continental.

El otro equipo será Estudiantes de La Plata, que volvió a instalarse entre los mejores equipos del continente. El conjunto argentino tendrá una dura prueba frente a Flamengo, en una serie que enfrentará dos estilos y dos grandes tradiciones del fútbol sudamericano.

El colombiano jugará las seminfinales del torneo. Foto: Flamengo

De esta manera, las semifinales quedaron conformadas con los siguientes cruces: Fluminense vs. Palmeiras y Flamengo vs. Estudiantes de La Plata. Los cuatro clubes llegan con la ilusión de alcanzar la final y quedarse con el máximo título de clubes de América.

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Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 ya tienen calendario definido. Los partidos de ida se disputarán el 13 y 14 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 20 y 21 de octubre, fechas en las que quedarán confirmados los dos equipos que disputarán la gran final del certamen continental.