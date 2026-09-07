Cuartos de final Copa Libertadores y Sudamericana: lista de partidos y canal de TV para ver en vivo la ida

Todo está listo para los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los dos torneos insignia de la Conmebol a nivel de clubes. Es una semana determinante que puede impulsar la clasificación de unos y la eliminación de otros. Cabe recordar que esta instancia reúne a los ocho mejores de cada competencia y los ganadores pasan a semifinales.
En esta semana se jugarán los partidos de ida. Un equipo colombiano, un uruguayo y un peruano siguen en competencia en la Copa Sudamericana, mientras que dos ecuatorianos siguen soñando en la Libertadores. Sumando las dos competencias, hay tres clubes argentinos y ocho brasileños que sueñan con el trofeo.
En lo que tiene que ver con Colombia, Santa Fe es el único clasificado y enfrentará al Vasco Da Gama de Brasil, mientras que Cienciano de Perú y Montevideo City se verán en otra llave. Atlético Mineiro y Santos dejará un brasileño en semifinales y Boca Junior se juega la vida con Sao Paulo. Esto en la Copa Sudamericana.
Ya en la Copa Libertadores, Palmeiras tendrá que verse las caras con el siempre complicado Liga de Quito de Ecuador. Mientras que Flamengo deberá arreglar su clasificación con el también ecuatoriano Independiente Del Valle. Corinthians vs. Estudiantes de La Plata medirán aceite y Fluminense parte como favorito ante la sorpresa de Platense.
Cuartos de final - Copa Libertadores
- Estudiantes vs. Corinthians
- Flamengo vs. Independiente del Valle
- Palmeiras vs. Liga de Quito
- Fluminense vs. Platense
Cuartos de final - Copa Sudamericana
- Boca Juniors vs. Sao Paulo
- Atlético Mineiro vs. Santos
- Cienciano Cusco vs. City Torque
- Vasco Da Gama vs. Santa Fe
Canal y hora para los partidos de cuartos de final
Copa Libertadores (hora de Colombia)
Fluminense vs. Platense
- Fecha y hora: Martes 8 de septiembre, 5:00 PM
- Estadio: Maracaná, Río de Janeiro
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Palmeiras vs. LDU Quito
- Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre, 5:00 PM
- Estadio: Allianz Parque, Sao Paulo
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Estudiantes de La Plata vs. Corinthians
- Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre, 7:30 PM
- Estadio: Estadio UNO, La Plata
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Independiente del Valle vs. Flamengo
- Fecha y hora: Jueves, 10 de septiembre, 7:30 p.m.
- Estadio: Banco Guayaquil, Quito
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Copa sudamericana (hora de Colombia)
Santa Fe vs. Vasco da Gama
- Fecha y hora: Martes 8 de septiembre, 5:00 p.m.
- Estadio: El Campín, Bogotá
- Canal de TV: DSports/DGO
Boca Juniors vs. Sao Paulo
- Fecha y hora: Martes 8 de septiembre, 7:30 p.m.
- Estadio: La Bombonera, Buenos Aires
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Santos vs. Atlético Mineiro
- Fecha y hora: Miércoles 9 de septiembre, 5:00 p.m.
- Estadio: Vila Belmiro, Santos
- Canal de TV: ESPN/Disney+
Cienciano vs. Montevideo City Torque
- Fecha y hora: Jueves 10 de septiembre, 7:30 p.m.
- Estadio: Estadio Garcilaso, Cusco
- Canal de TV: DSports/DGO