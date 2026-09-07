El mejor jugador de Colombia en el Mundial 2026 en la lista para el Balón de Oro: se filtró en Europa

A pocas horas de conocerse los nominados para el Balón de Oro, se conoció el nombre de un futbolista colombiano que entrará en la lista de los 30 finalistas que siguen en carrera por uno de los galardones más preciados del fútbol mundial. En el reporte de la prensa especializada de Europa, se habla de algunos otros jugadores y que mínimo habrá 10 futbolistas del PSG.

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En año de Mundial y con la competencia en las ligas top de Europa en furor, se van a conocer los futbolistas que enfilan su camino en la gala del Balón de Oro. En medio de las sorpresas, el periodista Sam Cohen, uno de los reporteros más citados en el Viejo Continente, filtró el nombre del delantero Julián Quiñones entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026.

Pocos se esperaban que el atacante nariñense estuviera en estas listas, pero parece que el buen Mundial en Norteamérica que hizo con la Selección México, siendo el jugador colombiano con mejores números, por encima de sus colegas de la Tricolor, le abrió totalmente la puerta y recibe el guiño de los especialistas.

Julián Quiñones en la lista del Balón de Oro. Foto: X

No solo eso, sino que Julián Quiñones llegó al Mundial 2026 siendo el futbolista con mejores estadísticas ofensivas de la Selección México, pues cerró la temporada pasada como el máximo goleador de la Saudí Pro League con 33 anotaciones vistiendo la camiseta de Al-Qadisiya, por encima de grandes figuras como Cristiano Ronaldo. Este Botín de Oro lo catapulta entre los 30 mejores de France Football.

La cuota colombiana en el Balón de Oro

Julián Quiñones nació en el municipio de Magüí Payán, Nariño, y fue el mejor jugador de México en la Copa del Mundo luego de registrar cinco partidos jugados, cuatro goles, una asistencia, 414 minutos jugados y 11 tiros al arco. El nariñense colocó el Estadio Azteca a sus pies tras abrir el marcador en el juego definitivo ante Ecuador en los 16avos de final y anotar el primero de la Copa del Mundo, contra Sudáfrica.

Julián Quiñones celebra en el Azteca. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped, a Julián Quiñones le bastó para quedar entre los 10 goleadores del Mundial 2026. Fue el mejor jugador del equipo mexicano en la cita mundialista. Que al menos quede entre los 30 nominados demostraría que lo hecho en la Copa del Mundo servirá como criterio clave.

Marcas de Quiñones en el Mundial