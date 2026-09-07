Luis Suárez: lo último con lo que salió él y su DT por un fichaje a Barcelona o Fenerbahce

Después de semanas en las que se habló de manera fuerte de un posible cambio de equipo para Luis Javier Suárez, todo acabó en nada y el goleador de Sporting de Lisboa permanecerá allí, al menos, una temporada más.

Antes de que empezara formalmente el mercado de pases se avisó de un interés de Fenerbahce de Turquía. En pleno periodo de transferencias se vino a hablar del Barcelona español, pero ninguna de las dos opciones acabó por desarrollarse.

Sporting comunicó la decisión final sobre el futuro de Luis Javier Suárez Foto: AFP

Supuestamente existieron unas ciertas tensiones al interior del cuadro luso; se llegó a decir que Suárez estaba entrando hasta en actos de indisciplina, desmentidos por el entrenador, Rui Borges.

Aunque se manifestara esto de manera pública, cuando se dio el retorno a la actividad formal en la Primeira Liga el jugador colombiano había perdido protagonismo. Su titularidad ya no era fija y se pensó que había problemas graves de fondo que se desconocían.

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Con el paso de los días, Lucho Suárez volvió a tomar relevancia en el equipo portugués. El DT lo volvió a alinear y el goleador ha respondido con anotaciones. El fin de semana pasado anotó un tanto más que ya le hizo llegar a la cifra de cuatro anotaciones en cinco partidos jugados.

“De los mejores”

Ante este momento favorable que vive Suárez, se han alejado de a poco los rumores ligados a un mal ambiente. Su técnico y el mismo atacante han declarado recientemente que permanecerá en Sporting aportando lo máximo de si para cumplir los objetivos de la campaña 2026/2027.

“Llevo mucho tiempo viendo a Luis sonreír. Son ustedes los que crean estas... estas telenovelas que a veces inventan. Siempre está sonriendo, trabaja muy duro y lo demuestra en el campo”, destacó Borges.

Luis Javier Suárez fue reconocido como la figura del partido. Foto: Sporting CP

“Es el mismo Luis de siempre: un gran jugador, uno de los mejores de nuestra liga, si no el mejor, y está totalmente centrado en ayudar al equipo y hacer que el Sporting sea más fuerte”, resaltó el entrenador de su hombre de gol.

Sobre lo que pudo pasar con Suárez en medio de la época de fichajes, explicó: “Estamos hablando de un gran jugador que tuvo una gran temporada con muchos goles, es natural que el mercado lo busque. Es natural que a veces les afecte psicológicamente, no solo a él, sino a todos. Pero sobre todo, siempre lo he visto concentrado, de forma natural”.

Suárez, comprometido

Lucho también quiso zanjar todo y acabar con el ambiente tenso que se generó para él y su familia semanas atrás. Por ello contestó luego de su más reciente gol que “No siempre estás sonriendo porque puede que tengas un mal día”.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia Foto: Icon Sportswire via Getty Images

“Mi presidente fue muy claro al respecto hace una semana; obviamente, pueden pasar cosas en el mercado, y en ningún momento diré que no pasó, porque pasó”, aclaró de ofertas que lo tentaron para irse.

“Soy un hombre, miro a la cámara, a todos los aficionados, y ocurrió, pero creo que ya es agua pasada porque no me fui a ningún sitio. Mi cabeza está en el Sporting y ya lo he dicho antes: dentro del campo sigo demostrando que estoy totalmente comprometido con el Sporting”, completó dando muestras de entrega a los suyos.