¿Dónde está el punto que más dinero deja en fotomultas en Bogotá en 2026? La cifra ya pasa los $3.000 millones

El rol de las cámaras de fotomultas ha sido uno de los temas más debatidos en la ciudad de Bogotá, en donde varios políticos, concejales y senadores han compartido su rechazo ante las acciones tomadas por el Distrito de seguir implementando cada vez más dispositivos en la capital de Colombia.

¿Más cámaras de fotomultas en Bogotá? Denuncia en el Senado habla de 15 nuevos dispositivos por orden de la alcaldía Galán

Las decisiones tomadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán derivan en que tener estas cámaras en la capital ayuda a prevenir más casos de siniestros viales en la ciudad, por lo que han puesto en marcha la aplicación de 18 nuevos dispositivos en tres corredores de Bogotá, que han entrado en una fase pedagógica desde el pasado 4 de septiembre.

En palabras de la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, en los tramos donde las cámaras de fotomultas han sido colocadas, se ha reducido entre el 18% y el 30% de las fatalidades relacionadas con un siniestro vial.

Adicionalmente, Ortiz comentó que al año los corredores donde operan las cámaras de fotomultas han ayudado a salvar 42 vidas.

La instalación de nuevas cámaras de fotodetección ha generado debate entre autoridades y representantes políticos de Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

No obstante, para muchos funcionarios, estos dispositivos de detección sirven solamente para recibir recaudo por parte de ciudadanos y no encargarse de proteger sus vidas, por lo que hacen un llamado a la Alcaldía de Bogotá para suspender la operación de estas cámaras.

Aun así, muchas personas desconocen cuáles son los puntos de la capital que más recaudación han generado debido a las fotomultas.

El punto que más recaudo deja en fotomultas en Bogotá

La concejal de Bogotá, Andrea ‘Tata’ Hernández, tras un derecho de petición al Distrito, mostró los 10 puntos que más dinero han recaudado las cámaras de fotomultas durante lo transcurrido durante el año 2026.

De acuerdo con la información compartida por la cabildante en sus redes sociales, el dispositivo de detención que más ha obtenido ingresos ha sido el que se encuentra ubicado en la Avenida NQS con calle 22A (sentido norte-sur), el cual ha recaudado hasta la fecha más de $3.380 millones.

El punto que MÁS recauda por fotomultas en Bogotá: $3.380 millones en la NQS con 22A. ¿Por qué las cámaras de seguridad para capturar ladrones no funcionan con la misma eficiencia que las cámaras para cobrar fotomultas?

Salimos a preguntarle a los ciudadanos si esto previene… pic.twitter.com/aa8gxzzYtO — Tata Hernández (@TataHernandezU) September 4, 2026

Para la concejal, la ciudad no necesita seguir teniendo más cámaras de fotomultas que se encargan de obtener más recaudación por parte del patrimonio de los ciudadanos, sino que se debe invertir ese dinero en otros aspectos para mejorar la protección vial de la capital.

“Bogotá no necesita tecnología dedicada exclusivamente a perseguir el bolsillo del trabajador en medio de esta crisis. La tecnología debe estar puesta al servicio de la seguridad ciudadana. Le estamos poniendo el ojo a las cámaras antiguas y las nuevas que ya están en funcionamiento”, comentó.

Las 10 cámaras de detección electrónica con mayor número de imposición de comparendos durante el 2026 son las siguientes: