¿Hasta 805 km con una sola carga? La nueva SUV eléctrica de BMW ya está en Colombia y redefine la autonomía

La marca de automóviles alemana BMW ha llegado a Colombia con la presencia de uno de sus más recientes modelos, el cual fue fabricado para poder indicar el futuro de la compañía en cuanto a diseño, tecnología, electrificación y experiencia de conducción.

Un auto eléctrico que se alimenta del sol: la innovación creada con BMW que cambia las reglas del juego

Se trata de nada más ni nada menos que la nueva BMW iX3, el primer vehículo eléctrico de la Neue Klasse, una nueva generación que está redefiniendo la visión de la marca para los próximos años.

Más que ser un simple coche que posee tecnologías renovables, el modelo cuenta con una orientación sumamente nueva para BMW, al ser desarrollado desde cero con el objetivo de responder a las nuevas expectativas de movilidad premium, conectividad, eficiencia y desempeño.

Con la llegada de este coche, la fabricante de automóviles alemana introduce en el país una propuesta que combina un nuevo lenguaje estético con tecnologías diseñadas para brindar una conducción mucho más intuitiva, eficiente y emocionante.

BMW presentó en Colombia la nueva iX3, un modelo que marca una nueva etapa de la compañía en electrificación y tecnología. Foto: BMW - API

El diseño exterior del carro reinterpreta los elementos característicos de BMW con una presencia moderna, mientras que su interior está compuesto de una experiencia mucho más espaciosa y centrada tanto en el conductor como en sus pasajeros.

“La BMW iX3 marca una nueva etapa para BMW en Colombia. Este modelo no solo representa la llegada de un nuevo vehículo eléctrico, sino el inicio de una generación que reúne tecnología, diseño, eficiencia y emoción al volante. Con Neue Klasse, BMW proyecta una visión de futuro que mantiene intacto aquello que siempre ha definido a la marca: el placer de conducir”, comentó Daniel Galindo, gerente de BMW y MINI en Colombia.

¿Qué características tiene el coche?

La BMW iX3 es la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, la cual está diseñada para una arquitectura de 800 V. Esto le permite al vehículo eléctrico alcanzar una autonomía de hasta 805 kilómetros bajo ciclo WLTP, además de una potencia de carga de hasta 400 kW.

Eso le permite recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en 10 minutos, siempre y cuando esté bajo condiciones ideales de infraestructura de carga pública.

El modelo presenta dos variantes de motor completamente disponibles. La iX3 50 xDrive, la cual cuenta con una potencia de hasta 365 kW / 469 hp, tracción inteligente en las cuatro ruedas xDrive y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos.

La BMW iX3 puede recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en 10 minutos bajo condiciones ideales de carga. Foto: BMW - API

En cuanto al volante del coche, este cuenta con el BMW Panoramic iDrive, el cual se encarga de distribuir la información acorde al momento y la posición en la que resulte más fácil para el conductor.

“La movilidad eléctrica requiere mucho más que un buen producto. Requiere confianza, acompañamiento, claridad y una experiencia integral para el cliente. Desde Autogermana estamos preparados para seguir acercando estas innovaciones al país, acompañando a quienes buscan dar el paso hacia nuevas formas de movilidad con el respaldo de una compañía que conoce el mercado colombiano”, añade Galindo.