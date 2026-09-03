¿Qué carros usados casi no van al taller? Los 5 modelos que los mecánicos ven menos por fallas

Muchos ciudadanos, cuando están buscando un vehículo, optan por comprar un carro usado, por razones económicas y de rentabilidad por ejemplo.

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Sin embargo, escoger un vehículo también implica otras preguntas: ¿Este coche me durará?, ¿tendré que llevarlo al mecánico a menudo?, ¿sería una buena decisión?

La confiabilidad termina siendo uno de los factores más claves al momento de elegir un carro, pues a pesar de su uso, se requiere que tenga la suficiente capacidad para no ser revisado por un mecánico a menudo.

Para ayudar en esta revisión, Dace Motor Company, concesionario británico que trabaja con vehículos usados, ha compartido los modelos que resaltan por recorrer muchos kilómetros sin presentar fallas.

Estos son los carros usados que no aparecen tanto en los talleres de mecánicos

La concesionaria llevó a cabo esta lista a través de la opinión de sus mecánicos, la cual fue respaldada por datos de reparaciones y la experiencia de los clientes.

Los carros en los que más confían los mecánicos son:

Toyota Yaris (modelos 2015-2020)

Toyota Yaris Foto: Getty Images

El carro de la marca japonesa es el primero de la lista; uno de sus puntos destacados es la sencillez de sus motores, que se han ido perfeccionando a través de los años.

Adicionalmente, cuenta con una sólida calidad de construcción y no tiene sistemas demasiado complicados que fallen en sus diferentes versiones.

El tamaño del carro es llamativo para el uso urbano, mientras que su comportamiento destaca por soportar trayectos largos.

Honda Jazz (modelos 2014-2019)

Honda Jazz Foto: Getty Images

A pesar de no ser prominente, el Honda Jazz llama la atención por sus componentes originales, los cuales se conservan bastante bien durante largos periodos.

Es un coche ligero, fácil de conducir en carretera, con motores ágiles.

Si alguna vez tiene que dirigirse a un taller, el mantenimiento del carro es sencillo, ya que utiliza piezas fáciles de conseguir.

Volkswagen Golf (modelos 2016-2021)

Volkswagen Golf Foto: Getty Images

El Golf es un vehículo bien fabricado, cómodo y que se encuentra disponible en suficientes acabados y motores para satisfacer a casi cualquier conductor.

Los motores de gasolina TSI son suaves y eficientes, mientras que los diésel se encargan de ofrecer un buen rendimiento en autopista.

Los carros más viejos de este modelo, que utilizan diésel, necesitan revisiones del sistema de emisiones y sus correas de distribución tienen que cambiarse acorde al calendario. Este es quizá el único punto débil de estos modelos.

Mazda MX-5 (modelos 2015-2020)

Mazda MX-5 Foto: Getty Images

Este coche es un modelo ligero, sencillo y que, debido a la menor complejidad de ciertos componentes, ayuda a facilitar las labores de mantenimiento.

El carro es práctico en invierno: su calefacción es buena, igual que su comportamiento en lluvia.

Kia Sportage (modelos 2016-2021)

Kia Sportage Foto: Getty Images

Este vehículo es uno de los favoritos para la familia, ya que ofrece un espacio cómodo y transmite una sensación de solidez.

Está diseñado para durar largo tiempo, gracias a las largas garantías que la marca ofrece a sus clientes.

La mayoría de las revisiones son inspecciones periódicas y de piezas de recambio como neumáticos y frenos.

En cuanto a sus motores, ya sean gasolina o diésel, son fiables y las cajas de cambios rara vez dan problemas.