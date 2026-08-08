¿Quiere vender bien su carro? Estos consejos le ayudarán a mantener y aumentar su valor

El comprar un carro es una de las mayores inversiones que un conductor puede realizar, al ser un medio de transporte personal que le permite trasladarse a sus destinos sin tener que depender de otros medios.

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No obstante, durante un lapso de tiempo, el usuario, ante otras necesidades, busca reemplazar su coche por un modelo que se adapte a sus demandas.

Es por ello que varios conductores toman la decisión de vender sus vehículos, aunque este proceso conlleva una serie de preocupaciones, entre ellas, la clara pérdida de valor que experimentan los modelos debido al paso del tiempo.

Muchos usuarios temen que, debido a esta desventaja, no podrán recuperar la inversión inicial que tiempo atrás realizaron. Sin embargo, entidades comparten que existen formas en las que se puede mantener el valor del carro previo a una venta.

¿Qué elementos se deben tener en cuenta?

De acuerdo con Seguros Bolívar, para buscar la manera de vender un coche que ha sido utilizado por bastante tiempo, lo primero que hay que tener en cuenta es la depreciación, que es la disminución del valor de un bien con el paso del tiempo, el uso y la obsolescencia.

Mantener un vehículo en buenas condiciones puede favorecer su valor en el mercado de usados. Foto: Getty Images

Refiriéndose a los vehículos, este va a ser un proceso inevitable, pero que puede ser gestionado para formar decisiones inteligentes. Primero hay que comprender cuáles son los factores que pueden acelerar o ralentizar la depreciación de un vehículo.

Entre esos se encuentran los siguientes:

Edad y kilometraje

Estado general

Historial de mantenimiento

Demanda del modelo

Accidentes y reparaciones mayores

Color del vehículo

Los puntos clave

Según lo informado por la aseguradora, el realizar un mantenimiento preventivo es fundamental para preservar el valor de un carro.

Si bien para muchos es un gasto, esto ayuda a evitar futuras eventualidades costosas y asegura un buen funcionamiento de su vehículo.

También es importante que el historial de servicio del carro se encuentre completo.

El comprar un carro usado en donde el vendedor tenga una carpeta con todas las facturas de mantenimiento, cambios de aceite, revisiones técnicas y reparaciones, con fechas y kilometrajes, permite generar una confianza invaluable.

El mantenimiento y cuidado del vehículo pueden ser relevantes al momento de buscar un comprador. Foto: Getty Images/Westend61

Otro punto vital es cumplir con las revisiones programadas por el fabricante del coche; entre ellas se encuentran:

Cambio de aceite y filtros

Revisión de líquidos

Frenos

Correas y Mangueras

El cuidado integral, tanto del interior como del exterior del carro, ayuda a mantener su valor de cara a una venta. En el caso de la zona interna, lo ideal es que esta sea limpiada regularmente, así como evitar algún mal olor que se encuentre.

Adicionalmente, es importante revisar el estado de la carrocería, ya que esta es la primera presentación que indica si un futuro vendedor se encuentra interesado o no.

Por ende, se recomienda realizar un lavado regular con productos adecuados, realizar reparaciones oportunas y evitar el sol, sobre todo cuando se registran temperaturas extremas.