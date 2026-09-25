Canal y hora para ver la última carrera de Nairo Quintana: se despide el ídolo de Colombia

Nairo Quintana ya está listo para competir por última vez antes del retiro. El corredor boyacense se encuentra en Montreal con el objetivo de disputar la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026, programada para este domingo 27 de septiembre.

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Cabe recordar que Nairo esperaba retirarse en la Vuelta a España, pero la dirección deportiva del Movistar Team decidió no convocarlo y trastocó sus planes para el remate de la temporada.

Fue entonces cuando apareció la Federación Colombiana de Ciclismo para extenderle la mano y prometerle que estaría convocado a los campeonatos mundiales.

Además de Nairo Quintana, la nómina de la selección colombiana está integrada por Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Brandon Rivera. Egan Bernal también estaba en los planes de la Fedeciclismo; sin embargo, fue descartado por una lesión muscular.

¿Qué canal pasa el Mundial de Ciclismo 2026?

La prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026 será transmitida en exclusiva por DSports. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir la carrera a través de la aplicación de DGO, aunque es necesaria una suscripción activa.

De acuerdo con el calendario oficial entregado por la UCI, el inicio de la competencia está programado para las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

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Recorrido oficial y puertos de montaña

En total, serán 273,4 kilómetros de recorrido hasta la línea de meta. A partir del kilómetro 112 arrancará un circuito de 12 vueltas por el puerto de Voie Camillien-Houde, donde se esperan los primeros ataques entre los favoritos.

Nairo Quintana anticipó que será una carrera muy rápida y de selección, es decir, que el grupo se empezará a desintegrar con cada paso por el premio de montaña. Los colombianos tratarán de mantenerse en el grupo de cabeza hasta el momento en que se rompa el lote principal y acabe la tregua de los líderes de cada selección.

La prueba élite masculina arrancará en la ciudad de Brossard y terminará por las calles de Montreal, donde se espera una gran presencia de público para alentar a sus favoritos.

Como es costumbre, las banderas de Colombia estarán presentes durante todo el recorrido con ocasión especial por la despedida de Nairo Quintana y su retiro del ciclismo profesional tras dos décadas de logros históricos para el país.

Recorrido y perfil de la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026 Foto: UCI

Nairo es considerado por muchos expertos como el mejor ciclista colombiano y latinoamericano de la historia. Durante su carrera conquistó el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de ser protagonista en varias ediciones del Tour de Francia.

El nombre del corredor boyacense quedará escrito para siempre junto a las grandes leyendas del ciclismo colombiano, como Fabio Parra, Lucho Herrera, Santiago Botero, Rigoberto Urán y Egan Bernal, entre otros.