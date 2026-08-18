Ciclismo

Comunicado oficial de Movistar sobre la Vuelta a España: Nairo Quintana conoció el veredicto

Duro golpe para el ciclista colombiano, que esperaba despedirse por todo lo alto en su última temporada como profesional.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

18 de agosto de 2026 a las 6:23 a. m.
Nairo Quintana no fue convocado a la Vuelta a España 2026.
Nairo Quintana no fue convocado a la Vuelta a España 2026. Foto: Getty Images

Nairo Quintana no fue convocado por el Movistar Team para la Vuelta a España 2026 y tendrá que buscar otros escenarios para hacer su despedida del ciclismo profesional.

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A través de un comunicado oficial, la escuadra telefónica confirmó los ocho nombres con los que disputará la última grande de la temporada. “Enric Mas liderará al Movistar Team en la 81.ª edición de La Vuelta a España, que abrirá el sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual por las calles de Mónaco”, indicaron en su página web.

La nómina del Movistar Team estará conformada por Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y Orluis Aular.

Nairo Quintana era uno de los aspirantes a ese último cupo; sin embargo, la dirección deportiva decidió dejarlo por fuera, así como a Einer Rubio y Diego Pescador.

El venezolano Orluis Aular fue el último en meterse a la lista. “Será nuestra gran baza para pelear por los triunfos en las llegadas masivas y tendrá varias oportunidades en las llegadas al sprint de La Vuelta”, explicó el Movistar.

Nairo Quintana había manifestado su deseo de estar en La Vuelta y, de hecho, se estuvo preparando a fondo para disputarla.

SAN SEBASTIAN, SPAIN - AUGUST 01: (L-R) Diego Pescador of Colombia, Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar and Juan Mari Guajardo Aranguiz of Spain speaker prior to the 45th Donostia San Sebastian Klasikoa 2026 a 221,1km one day race from San Sebastian to San Sebastian / #UCIWT / on August 01, 2026 in San Sebastian, Spain. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images)
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Su idea era despedirse del ciclismo por todo lo alto en la ronda ibérica, pero ahora tendrá que buscar otras opciones en las pocas carreras que quedan en el calendario. El Mundial de Ciclismo en Montreal, defendiendo los colores de Colombia, podría ser una de esas opciones.

La ausencia de Nairo en La Vuelta ha causado reacciones en la prensa deportiva. Varios periodistas manifestaron su inconformidad por la decisión del Movistar, entendiendo que era una deuda histórica por todos los títulos que ganó con la ‘M’ en el pecho.

Lo cierto es que Movistar Team había descartado la presencia del colombiano en las grandes vueltas desde principios de este año. La ilusión se forjó por las declaraciones de Nairo, quien dijo en varias oportunidades que estaba trabajando para poder tomar la partida en Mónaco.

Movistar Team's Colombian rider Nairo Quintana Rojas looks on before the sixth stage of the UAE Tour cycling event from al-Ain Museum to Jebel Hafeet in Abu Dhabi on February 21, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team. Foto: AFP

Daniel Felipe Martínez, otro descartado

Al tiempo que Movistar anunció su nómina, en el Bora-Hansgrohe también se confirmó la ausencia del colombiano Daniel Felipe Martínez.

La escuadra alemana decidió llevar a Primož Roglič, Finn Fisher-Black, Jordi Meeus, Gianni Moscon, Callum Thornley, Luke Tuckwell, Gianni Vermeersch y Frederik Wandah.

De momento, la delegación colombiana solo tiene tres representantes confirmados ante la organización. Iván Ramiro Sosa participará con el Kern Pharma, Harold Tejada será líder del XDS Astana y Juan Guillermo Martínez trabajará como gregario del Team Picnic PostNL.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) están pendientes del anuncio oficial de sus respectivos equipos.