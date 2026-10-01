Movistar publicó su último anuncio oficial sobre Nairo Quintana: veredicto genera nostalgia

Nairo Quintana fue confirmado en la nómina oficial del Movistar Team para el Giro de Emilia 2026. Aunque la semana pasada avisó que estaría corriendo en Italia por última vez, todavía faltaba el comunicado por parte de la escuadra telefónica.

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“Nairo Quintana se pondrá nuestro maillot por última vez en el Giro de Emilia, una carrera que guarda un recuerdo muy especial: la ganó en 2012, en su primera temporada con nosotros. Fue la sexta victoria de aquel año. Después vinieron muchísimas más, como bien sabéis”, apuntó el Movistar.

El Giro de Emilia se disputará este sábado, 3 de octubre, con un recorrido de 179.9 kilómetros entre Ferrara y Bologna. Se espera que Movistar le dedique contenido especial a Nairo y haga un homenaje especial para él aprovechando esta última fecha de su calendario en Europa.

Nairo Quintana estará acompañado por Einer Rubio, Roger Adriá, Michel Hessmann, Juanpe López, Pelayo Sánchez y Jorge Arcas.

Nairo Quintana dice adiós a Europa

Esta no solo será la despedida de Nairo Quintana en el Movistar Team, sino también su última presentación como ciclista de la categoría World Tour en Europa. Cabe recordar que su deseo era retirarse en la Vuelta a España; sin embargo, en tierras italianas dejó recuerdos imborrables que ahora cobran especial relevancia.

El ‘Cóndor’ pone fin a una temporada 2026 que ha sido de alegrías y decepciones. Este año conquistó el título de la Vuelta a Asturias, terminó séptimo en la clasificación general del Tour de Omán y participó en otras carreras importantes del calendario como la Vuelta a Cataluña, el Tour de Romandía y el Tour de Suiza.

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Su última presentación con el Movistar Team fue en la Vuelta a Burgos 2026. En dicha competencia protagonizó varios ataques en el grupo de favoritos y terminó en el puesto 18 de la clasificación general.

El fin de semana pasado disputó el Mundial de Ciclismo en Montreal, pero defendiendo los colores de Colombia. Aunque no terminó el recorrido y perdió la rueda del grupo principal faltando 90 kilómetros, Nairo tuvo la oportunidad de saludar a las cámaras como despedida.

Nairo Quintana, ciclista colombiano Foto: Getty Images

Y luego viajará a su Gran Fondo en Cartagena

Terminado su calendario en el Giro de Emilia, Nairo Quintana viajará de regreso a Colombia para disputar el Gran Fondo en Cartagena. Esa será su despedida oficial en territorio nacional, acompañado por los miles de fans que lograron inscribirse en las fechas establecidas.

El Gran Fondo Nairo Quintana está programado para el fin de semana del 9 al 11 de octubre en la ciudad de Cartagena y contará con varias leyendas del ciclismo mundial como Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Purito Rodríguez, entre otros.