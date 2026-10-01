Atlético Nacional venció por 3-1 a Junior, el pasado 30 de septiembre, en juego válido por la fecha 3 (aplazado) de la Liga BetPlay 2026-II. El resultado tiene implicación directa en la tabla de reclasificación de la competencia.

Imagen del juego entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla el pasado 30 de septiembre, en Medellín. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de Nacional: mueve la zona alta y Junior, casi eliminado

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Cabe recordar que la tabla de reclasificación es el acumulado de puntos anual que obtienen los equipos en busca de clasificarse a torneos Conmebol. Entre mejor sea la casilla que ocupen, más chances tienen de ir a la Libertadores o la Sudamericana.

En el caso particular del partido Nacional vs. Junior, hay un ítem importante: los barranquilleros ya tienen el cupo asegurado a la Libertadores 2027 por haber sido campeones en el primer semestre. Caso contrario, el verde aún busca su tiquete.

Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay

Con su triunfo sobre Junior, Atlético Nacional se ratificó como líder indiscutido en la tabla de reclasificación, con 77 puntos en 35 juegos. Así que, parcialmente, está clasificado a la Copa Libertadores.

Segundo se asoma América de Cali, que tiene 58 puntos en 32 juegos. Tal como Nacional, la Mecha estaría entrando, momentáneamente, a la Copa Libertadores de 2027.

Del tercer al sexto puesto aparecen Deportes Tolima (55 puntos), Independiente Santa Fe (54 puntos), Junior de Barranquilla (53 puntos) y Deportivo Cali (48 puntos).

De esos cuatro equipos, Junior ya tiene cupo a la Libertadores, por lo que, de momento, Tolima, Santa Fe y Cali están clasificando a la Copa Sudamericana por reclasificación.

Millonarios, Once Caldas, Medellín y Bucaramanga están fuera de zona de clasificación en la actualidad. Sin embargo, no están matemáticamente alejados de la posibilidad de entrar en puestos de la Sudamericana, por lo que la pelea por obtener el cupo está apretada.

Así se definen los cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Colombia tendrá cuatro equipos en la Copa Libertadores 2027, que se definen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se definen los cupos de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Colombia también cuenta con cuatro cupos para la Copa Sudamericana 2027. A lo largo de este 2026, quedarán definidos así: