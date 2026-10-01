Cristiano Ronaldo está en el centro de la polémica, luego de abandonar la concentración de Portugal y manifestar su descontento por las declaraciones del técnico Jorge Jesus.

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El jugador de 41 años fue suplente el domingo pasado contra Noruega por la Nations League y su respuesta fue irse al vestuario sin saludar a la afición que acompañó al equipo hasta Oslo. Aunque el seleccionador portugués explicó las razones de esta decisión, medios de ese país aseguraron que Cristiano estaba muy molesto.

Durante la semana siguió la controversia en torno a la situación de CR7 y todo terminó de explotar tras la rueda de prensa que dio Jorge Jesus antes del siguiente duelo contra Dinamarca. El DT aseguró que Cristiano tampoco iba a ser titular y confrontó a la prensa por criticar sus alineaciones.

Cristiano reaccionó saliendo del hotel de concentración y minutos más tarde publicó un mensaje en su cuenta de Instagram al respecto. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, escribió el astro.

Las revelaciones de Edu Aguirre

Pero uno de sus amigos más cercanos, el periodista español Edu Aguirre, reveló detalles de lo que pasó antes y después de la conferencia de Jorge Jesus.

“El martes por la noche, hubo una reunión entre el presidente de la Federación, el seleccionador y Cristiano. Jorge Jesus pidió perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando durante 30 minutos”, comentó.

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Aguirre asegura que el DT de Portugal se comprometió a pedirle perdón públicamente a Cristiano Ronaldo por lo sucedido en el partido ante Noruega. “Por eso Cristiano explota, porque se siente traicionado”, apuntó el periodista de El Chiringuito.

“Le mintió; no lo hizo y sacó pecho ante los medios”, señaló Edu Aguirre como la principal razón por la que CR7 habría abandonado la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesus.

Ahora está en duda el regreso de Cristiano Ronaldo a próximas convocatorias de Portugal, pues pocas veces había vivido una situación así en su selección. De hecho, en la carta que publicó en su cuenta de Instagram dejó abierta la incógnita de un posible retiro.

A principios de esta fecha Fifa, el astro portugués aseguró que había pensado en no volver a jugar con la camiseta de su país, pero tras conversaciones con el técnico aceptó la propuesta de ser convocado.

Sin embargo, también dijo que cuando no se sintiera importante prefería dar un paso al costado. “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, fueron sus palabras tras abandonar la concentración.