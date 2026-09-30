Millonarios lo sacó de sorpresa y un grande del continente lo firmó: es oficial

A comienzos del mes de septiembre 2026, Millonarios notificó que Fabián Bustos no era más su director técnico, en un comunicado que tomó por sorpresa al fútbol colombiano. Pese a la inesperada decisión de los directivos del equipo azul, el entrenador ya tiene trabajo y el futuro del entrenador argentino es confirmado.

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Desde principios de esta semana, surgió una información en Perú que colocaba a Fabián Bustos como principal candidato para dirigir al Universitario de Deportes de Lima, uno de los clubes más grandes de aquel país, reconocido en Sudamérica y finalista de Copa Libertadores.

Siendo libre y pasando la resaca por su abrupta salida de Millonarios, Fabián Bustos fue oficializado y regresa al conjunto crema. El director técnico ya tuvo paso por allí, fue campeón y la confianza está a tope para volver a la gloria en Perú.

En principio, Universitario había destituido de forma oficial al técnico Héctor Cuper: “Tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo”.

Desde ese momento comenzaron los rumores por Bustos, quien ya buscaba acomodarse en Sudamérica.

Fabián Bustos, extécnico de Millonarios FC. Foto: Cristian Bayona

Quien entregó la información anticipada fue el periodista César Luis Merlo en el medio Tribuna.com. En las redes sociales del Universitario, Fabián Bustos ya fue notificado y comienza un nuevo ciclo.

Reemplaza a Héctor Cúper en Universitario

El detonante de la salida del experimentado timonel de 70 años de edad fue la goleada 4-0 encajada ante el líder, Deportivo Garcilaso, el sábado 19 de septiembre en los 3.400 de metros de altitud de Cusco, según la prensa peruana.

Los medios criticaban también la propuesta táctica y la metodología de trabajo del exentrenador del Valencia de España y del Inter de Milán, quien asumió el cargo en mayo tras dos años sin dirigir.

“El club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución”, informó Universitario en un comunicado publicado en redes sociales.

El conjunto ganador de los últimos tres torneos locales indicó que Piero Alva dirigirá de manera interina los entrenamientos del equipo mientras Fabián Bustos finaliza su etapa de mudanza a Lima, para colocarse a disposición del grupo.

Tras la salida de Bustos de Millonarios, inmediatamente fue notificado Alberto Gamero de su regreso.