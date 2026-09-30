Joya de la Selección Colombia firma nuevo contrato con el Real Madrid hasta el 2030

Real Madrid vuelve a confiar en el talento colombiano y le hace firmar un nuevo contrato a una joya de la Selección Colombia. Se trata de Gorka Abascal, un joven talento de 16 años de edad que extiende su vinculación con la ‘Casa Blanca’ hasta el 2030. Esta es una gran novedad, pensando en la renovación en la Tricolor.

‘Joya’ en Bayern Múnich de Luis Díaz fue vinculada con Real Madrid: revelan primera respuesta

Kylian Mbappé fuera de las canchas: revelan parte médico tras lesión con Francia

Gorka Abascal es un joven volante de primera línea que ahora tiene el gran reto de ser el mejor de la cantera del Real Madrid para ganarse un lugar en el primer equipo en los próximos años o seguir su carrera en otra potencia de Europa. La renovación hasta 2030 le asegura temporadas de crecimiento, aprendizaje y el poder sorprender a los técnicos madridistas.

Cabe recordar que Gorka ya había sido tentado por las juveniles de España, que actualmente es el fútbol potencia en el mundo y actual campeón del Mundial de Mayores. Los españoles dominan la rama masculina y femenina y, aun viendo toda la prosperidad que puede lograr con La Roja, Abascal prefirió representar a Colombia.

Esta condición la puede tener luego de que naciera en Bilbao, pero su mamá es colombiana. Esto le permite, básicamente, elegir qué país representar. En este caso, Gorka Abascal prefiere vestir la amarilla e incluso en estos momentos concentra con la Sub 17.

Ficha de Gorka Abascal Foto: Real Madrid

Precisamente, Gorka Abascal fue titular en la victoria 2-1 de Colombia Sub 17 ante Egipto, en un partido que se jugó en Nyon, Suiza, que era correspondiente a la fase de grupos de la U18 UEFA Friendship Cup. Este torneo es parte del proceso de preparación de cara al Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar entre noviembre y diciembre.

La nueva sangre de Colombia

Por supuesto, se espera que Gorka esté convocado por el técnico Fredy Hurtado para el Mundial. En este equipo colombiano aparecen otras figuras junto a Abascal, como Santiago Vallecilla, Éider Carrillo, Miguel Agámez y José Escorcia.

Gorka firma el contrato con el Real Madrid. Foto: X

Es una noticia que le cae de maravilla al técnico Néstor Lorenzo, pues tener a un talento con contrato vigente en el Real Madrid y con muchas posibilidades de sorprender es un talento que no se puede dejar perder. En su apuesta por la ‘nueva sangre’, Gorka es un buen elemento a tener en cuenta para el recambio en próximos años. Por ejemplo, para el Mundial 2030 ya tendrá 20 años y podría ser una revelación a mostrar.