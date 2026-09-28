Un descartado de la Selección Colombia se le ofrece a Lorenzo: “El sueño está intacto”

Ya se vieron los primeros chispazos de la renovada Selección Colombia, sin James Rodríguez por su retiro, y sin Luis Díaz en esta oportunidad.

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Néstor Lorenzo, entrenador de La Tricolor, se jugó sus primeras cartas el pasado 26 de septiembre. Ese día, aunque con varios viejos conocidos, probó caras nuevas en el empate con México (1-1).

Ahora bien, hay muchas dudas alrededor de este nuevo proceso en Selección Colombia. Lorenzo va probando los nuevos jugadores, poco a poco, y otros pueden volver a aparecer en el camino.

Nelson Deossa se le volvió a ofrecer a Néstor Lorenzo

Uno de los jugadores que ha sido descartado del plantel cafetero en el último tiempo ha sido Nélson Deossa. No obstante, sí ha integrado llamados en la Selección Colombia.

Hay varias razones detrás de que Nelson Deossa no haya vuelto a ser parte de la selección nacional. Por ejemplo, hubo un tiempo donde no disputó partidos con su equipo, Real Betis, y hasta estuvo en duda su continuidad allí en medio de polémicas.

Pero ahora, Deossa parece recuperar un lugar importante en el Betis. Por tanto, en una entrevista reciente, aseguró estar listo para hacerlo de la mejor manera si lo vuelven a llamar a Selección Colombia.

“Sí, obviamente el deseo y el sueño de poder representar a mi país está intacto, la verdad es que es algo que no se puede ocultar. Yo me vengo preparando de la mejor manera, vengo haciendo las cosas bien, creo yo que últimamente, en esta nueva temporada, he venido con un crecimiento inmenso”, le dijo Deossa a ElCorreo.

Y añadió: “Yo me preparo para que el día que me llegue la oportunidad no soltarla, no desaprovecharla y nada, enseñarle siempre lo mejor ahorita a los que están y, obviamente, estaré atento y preparado para mi llamada”.

Nelson Deossa con los colores del Real Betis español. Foto: Sportsfile via Getty Images

Como mediocampista central, Deossa integra una lista extensa de jugadores que podrían brillar en el combinado nacional. Tal es el caso de Gustavo Puerta, Richard Ríos o el propio Jefferson Lerma.

Habrá que esperar para conocer si Lorenzo vuelve a tener en sus planes a Deossa, con miras al proceso de la Copa América 2028 o el propio Mundial 2030.