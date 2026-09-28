El histórico concierto de Shakira en Madrid se verá gratis en todo el mundo con Amazon Music: fecha y horarios por país

La cantante colombiana Shakira anunció una alianza estratégica con la plataforma Amazon Music para transmitir en directo y de forma gratuita uno de los shows de su residencia en la capital española, como parte del cierre del Las mujeres ya no lloran world tour.

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La emisión, programada para el próximo sábado 3 de octubre, marcará la primera retransmisión global en vivo de un concierto completo en la carrera de la artista barranquillera.

La iniciativa forma parte de la edición 2026 de La música nos conecta, el programa anual de la plataforma enfocado en destacar el papel de las creadoras e intérpretes en la industria hispana.

Además de la difusión del concierto, la colaboración contempla el lanzamiento de un proyecto de formación en tecnología e inteligencia artificial dirigido a mujeres en América Latina.

La presentación en el recinto Iberdrola Music de Madrid se emitirá simultáneamente sin necesidad de suscripción paga a través de Amazon Music, Prime Video, Fire TV y el canal oficial de Amazon Music en Twitch.

De acuerdo con la información confirmada por la plataforma, la transmisión comenzará a las 14:45 horas del este de Estados Unidos (13:45 horas en Colombia y 20:45 horas en España).

“La gira Las mujeres ya no lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo”, afirmó la cantautora colombiana a través de un comunicado emitido por la compañía.

Junto al evento musical, Amazon Web Services (AWS), en alianza con la Fundación Pies Descalzos y la organización Laboratoria, presentó el programa AWS Entrena Latinas.

La iniciativa busca capacitar gratuitamente en habilidades digitales, la nube e inteligencia artificial a un millón de mujeres latinoamericanas con proyección al año 2028.

El componente comercial de la campaña incluye la tienda Las mujeres facturan, un espacio dentro del ecosistema de Amazon destinado a promover emprendimientos liderados por mujeres latinas.

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Asimismo, la compañía confirmó el lanzamiento de una edición especial en vinilo del álbum Laundry Service (2001) por su 25.º aniversario y la publicación de una nueva versión del sencillo Dai Dai, producido por el jamaiquino Rvssian, tema asociado al marco del Mundial de Fútbol 2026.

El tramo europeo de la gira consolida la vigencia de la artista en escenarios globales tras el lanzamiento de su décimo primer álbum de estudio, reafirmando el vínculo entre su trabajo creativo y los proyectos de impacto social que promueve en la región mediante su fundación.