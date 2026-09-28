¿Quién saldrá de ‘MasterChef Celebrity’? Inteligencia artificial hizo inesperada predicción

MasterChef Celebrity se prepara para una nueva jornada de eliminación este lunes 28 de septiembre, en un capítulo en el que siete participantes tendrán que enfrentarse nuevamente a los fogones con el delantal negro. La prueba será decisiva para uno de ellos, pues al final del reto uno de los cocineros tendrá que abandonar definitivamente la competencia de RCN.

Emergencia en ‘MasterChef Celebrity’: Marcela Carvajal sufrió dura cortada en pleno reto

En esta ocasión, los participantes que están en riesgo son Julieta Piñeres, Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Luciano D’Alessandro, Marcela Carvajal, Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona. Los siete deberán demostrar sus habilidades en la cocina y convencer al jurado de que todavía tienen lo necesario para continuar en la competencia.

En medio de la expectativa por conocer quién podría convertirse en el próximo eliminado, la inteligencia artificial hizo una predicción sobre el desenlace del reto. De acuerdo con el análisis realizado teniendo en cuenta el desempeño reciente de los participantes, Marcela Carvajal sería la concursante que estaría en mayor riesgo de abandonar ‘MasterChef Celebrity’.

La predicción no corresponde a un resultado oficial del programa y deberá comprobarse durante la emisión del capítulo. Sin embargo, el nombre de Marcela aparece entre las posibilidades debido a algunas dificultades que, según han comentado seguidores del programa, ha mostrado en los últimos retos.

La actriz ha tenido que enfrentarse a diferentes pruebas durante su paso por la cocina más famosa de la televisión colombiana y, en las últimas jornadas, no ha conseguido destacarse de la misma manera que en otros momentos de la competencia.

A esto se suma un incidente que protagonizó recientemente y que llamó la atención de los televidentes. Durante uno de los retos, Marcela sufrió una fuerte cortada con un cuchillo, situación que generó preocupación mientras avanzaba la preparación.

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Aunque el accidente no determina por sí solo el resultado de la competencia, sí forma parte del contexto reciente de la participante y de los factores que pueden influir en una predicción sobre su desempeño en el próximo reto.

La jornada de eliminación será especialmente exigente, pues los siete concursantes llegan con la presión de tener que presentar un plato que convenza a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, los tres chefs encargados de evaluar sus preparaciones.