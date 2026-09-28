Emergencia en ‘MasterChef Celebrity’: Marcela Carvajal sufrió dura cortada en pleno reto

La noche del 27 de septiembre estuvo marcada por un momento de tensión y angustia en MasterChef Celebrity, luego de que Marcela Carvajal sufriera una fuerte cortada mientras participaba en uno de los retos de campo de la competencia. La actriz tuvo que recibir atención de los paramédicos antes de regresar a su estación y continuar con la preparación junto a sus compañeros.

Actor y exparticipante de ‘MasterChef’ confesó el calvario que ha vivido por adicción al alcohol: “Yo sigo siendo adicto”

En esta oportunidad, los 14 participantes que permanecen en el programa se enfrentaron a un nuevo desafío por equipos. Los concursantes tuvieron que encender los fogones en las instalaciones del canal RCN y preparar diferentes fritos típicos de Colombia, bajo la orientación de expertos en este tipo de gastronomía.

La jornada comenzó con la organización del mise en place, un paso fundamental antes de iniciar cualquier preparación. Sin embargo, mientras adelantaba sus labores en la cocina, Marcela Carvajal sufrió una cortada que provocó preocupación entre sus compañeros y el equipo de producción.

El momento quedó registrado por las cámaras del programa y el fuerte dolor hizo que la actriz reaccionara inmediatamente. Tras escuchar su grito, quienes se encontraban cerca acudieron para auxiliarla y la producción también solicitó la presencia de los paramédicos, quienes se encargaron de atenderla y aplicar el protocolo correspondiente para controlar la herida y prevenir complicaciones.

Después de recibir atención durante algunos minutos, Marcela regresó a su estación para continuar con el reto. Aunque decidió no abandonar la prueba, la actriz dejó claro que la lesión le estaba generando un dolor intenso, lo que afectó su desempeño durante el resto de la preparación.

“Dejé de caminar a los 13 años”: la desgarradora confesión de Tuto Patiño que conmovió en MasterChef

A pesar de la dificultad, Carvajal continuó trabajando junto a sus compañeros y logró completar el desafío. La situación también generó preocupación entre los demás participantes, quienes estuvieron pendientes de su estado mientras avanzaban con sus respectivas preparaciones.

El reto terminó con todos los equipos logrando entregar sus platos. Finalmente, el grupo conformado por Robert Farah, Martha Restrepo y Pautips fue el que consiguió imponerse en esta prueba y quedarse con el reconocimiento como equipo ganador de la jornada.

El accidente de Marcela se convirtió así en uno de los momentos que más tensión generó durante el capítulo, especialmente porque ocurrió en medio de una prueba en la que los participantes debían trabajar contra el tiempo y responder a las exigencias de los chefs Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.