“No me puedo poner a joder”: la reacción de Westcol tras publicación de Gustavo Petro sobre supuestas amenazas en su contra

Un inusual choque de interpretaciones en la red social X situó en el centro de la conversación digital al expresidente Gustavo Petro y al streamer antioqueño Luis Villa, conocido en el entorno digital como Westcol.

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Así, un trino en el que el creador de contenido utilizó lenguaje figurado para promocionar una transmisión sobre un videojuego fue interpretado por el exmandatario como una denuncia de intimidación en Medellín, lo que derivó en una declaración pública y la posterior reacción del influenciador.

El hecho comenzó cuando Westcol publicó un mensaje en su cuenta oficial de X con un lenguaje enigmático que generó expectativa entre su audiencia:

“Me quieren silenciar, muchachos. Ya me llegó la información, tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información. No puedo decir mucho, nos vemos hoy a las 4 p. m.; voy a decir todo”.

Aunque el mensaje sugirió que poseía información reservada o estaba bajo presión, el contexto del canal del creador de contenido indicaba algo distinto.

La frase aludía a una dinámica narrativa y a un elemento conocido como iceberg dentro de la serie DEDsafío 4, un reto de supervivencia en el videojuego Minecraft en el que participan reconocidos creadores de contenido de habla hispana.

Sin embargo, la publicación fue interpretada de forma literal por el expresidente Petro, quien reaccionó en la misma plataforma relacionando las palabras del streamer con un problema de orden público y seguridad ciudadana en la capital de Antioquia.

“Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”, escribió el exmandatario en su cuenta oficial. Horas más tarde, tras evidenciarse el origen real del mensaje, la publicación fue eliminada del perfil del expresidente.

El malentendido entre Gustavo Petro y Westcol en X. Foto: x

Durante su espacio en vivo del sábado, 26 de septiembre de 2026, Westcol abordó lo sucedido tras ser alertado por los espectadores de su chat.

Al leer la réplica y comprender el alcance político y mediático que tomó su trino, el streamer expresó sorpresa y reconoció la necesidad de moderar cierto tipo de publicaciones en sus canales oficiales.

“No, brother, huevón, es que yo no me puedo poner a joder, huevón. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder”, manifestó el creador de contenido ante su audiencia, admitiendo que comprendía cómo la estructura de su mensaje pudo dar pie a interpretaciones erróneas fuera de la comunidad de videojuegos.

Ante la sugerencia de uno de los participantes de la transmisión de explicarle directamente a Petro que la referencia correspondía a Minecraft, Westcol señaló que la audiencia ajena al mundo del entretenimiento digital suele descontextualizar sus dinámicas.

“No, pues yo... Es que ya, es que yo me pongo a joder. Bro, es que eso es lo que yo digo. ¿Sabes qué? La gente piensa que mi vida es solo Minecraft, huevón”, expresó.

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En el pasado, Petro y Westcol sostuvieron una extensa conversación en la Casa de Nariño en la que abordaron temáticas socioeconómicas, oportunidades para los jóvenes, seguridad y el papel de las redes digitales en la opinión pública colombiana.

Recientemente, el streamer cuestionó de forma pública la postura del expresidente tras un operativo oficial de la Fuerza Pública en el que falleció Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Por lo pronto, el episodio reciente en X concluyó con la rectificación al borrar la publicación por parte del equipo del exmandatario y con el llamado del propio streamer a contextualizar el lenguaje que utiliza para el entretenimiento digital.