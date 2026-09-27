Nairo Quintana cambió de planes y anunció la nueva carrera que disputará: “Será la última”

La carrera profesional de Nairo Quintana no se terminará en el Mundial de Ciclismo como estaba presupuestado. El colombiano anunció que todavía le queda una competencia por disputar con el Movistar Team antes de cerrar su última temporada.

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En declaraciones para Cycling Pro Net, el ciclista boyacense aseguró que la próxima semana estará en Italia para despedirse oficlamente con broche de oro.

“La próxima semana haré la última carrera junto con mi equipo. Será la última carrera profesional, será en Italia y luego les comentaré”, aseguró.

Aunque Nairo no quiso dar detalles sobre la última carrera que disputará como profesional, en Europa ya confirmaron que estará inscrito para el Giro de Emilia. Dicha competencia está programada para el próximo sábado 3 de octubre y consta de 198 kilómetros con dos puertos de montaña.

Homenaje a la altura de Nairo Quintana

Este sábado, Nairo Quintana tuvo el honor de despedirse de los mundiales con el maillot de la Selección Colombia. Las ovaciones no se hicieron esperar en Brossard durante la presentación de los equipos, donde el boyacense recibió el cariño de la afición.

“La representación colombiana en todas las carreras es grande, es un país que vive y respira ciclismo. Por eso están aquí siempre”, declaró el ‘Cóndor’.

Nairo Quintana manifestó estar “muy contento” de este último baile con los colores de la bandera tricolor. “Hace 17 años hice mi primera participación y el terminar hoy con todos los jóvenes me da mucha alegría. Ya quedan menos carreras y pasando esta solo una, así que muy feliz”, añadió.

El de Cómbita pretendía hacer su despedida en la Vuelta a España 2026; sin embargo, decisiones internas del Movistar Team le impidieron hacerlo como pensaba. Fue ahí cuando la Federación Colombiana de Ciclismo apareció para abrirle las puertas camino al Mundial e incluyó su nombre en la convocatoria junto a Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita.

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Carta en redes sociales

Horas antes de disputar el Mundial de Ciclismo en Montreal, Nairo Quintana subió un texto a sus redes sociales palpitando lo que iba a ser esta última presentación ante los mejores del planeta.

“A pocas horas de correr mi último Mundial con la Selección Colombia, la nostalgia me lleva a aquel día en que cumplí el sueño de vestir estos colores. Muchas gracias a todos por su apoyo estos años”, expresó el corredor boyacense.

Nairo es considerado por muchso como el mejor ciclista colombiano de todos los tiempos, luego de conquistar el Giro de Italia y la Vuelta a España. Aunque le quedó el sinsabor de no haber levantado el título del Tour de Francia, sus batallas ante Chris Froome fueron otra página dorada de su historia sobre la bicicleta.