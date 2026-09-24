Oficial: Colombia se desarma y sufre baja de última hora en el Mundial de Ciclismo 2026

Wilmar Paredes, el ciclista antioqueño que había reemplazado a Egan Bernal, tampoco estará disponible para disputar la prueba élite del Mundial de Ciclismo 2026 en Montreal.

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“Lamentamos informar que Wilmar Paredes no podrá viajar a Canadá para disputar el Campeonato Mundial de Ciclismo”, informó el Team Medellín en un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

Teniendo en cuenta que la carrera se disputará el próximo domingo y la mayoría de corredores ya se encuentran en Montreal, es prácticamente imposible que la Federación Colombiana de Ciclismo pueda encontrar un reemplazo para Paredes.

En ese orden de ideas, la nómina quedaría conformada por Nairo Quintana, Brandon Rivera, Harold Tejada, Santiago Buitrago y Sergio Higuita.

Wilmar Paredes fue campeón en la Vuelta a Colombia 2026 Foto: Fedeciclismo

Así fue la lesión de Wilmar Paredes con el Team Medellín

De acuerdo con el comunicado oficial del Team Medellín, Wilmar Paredes sufrió un accidente en carretera mientras estaba entrenando.

“Nuestro corredor sufrió una caída que le dejó laceraciones y contusiones”, informó el equipo antioqueño.

“Afortunadamente, no presenta ninguna fractura. Durante los últimos días, trabajó intensamente en su recuperación con la ilusión de poder estar en la línea de salida del Mundial, pero las lesiones aún le impiden montar con normalidad y alcanzar las condiciones necesarias para competir”, se agrega en el pronunciamiento del Team Medellín.

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Wilmar Paredes había tomado el lugar de Egan Bernal en la convocatoria de la selección y venía con la camiseta inflada por haber dominado la Vuelta a Colombia 2026 hasta el momento de su cancelación por el terremoto.

El escalador antioqueño estaba ilusionado de poder compartir con los grandes nombres del pelotón colombiano en Montreal; sin embargo, una caída le arrebató el sueño de las manos.

“Después de valorar su evolución, se tomó la difícil decisión de no viajar a Canadá. Es una noticia que duele. Wilmar tenía una enorme ilusión de representar a Colombia en el evento más importante del ciclismo mundial, junto a los mejores corredores del planeta”, apuntó el equipo.

De esta manera, Colombia complica sus opciones de brillar en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2026 programada para el próximo domingo en horas de la mañana.

Esa carrera tendrá un tinte especial para los escarabajos, al ser la última competencia profesional de Nairo Quintana antes de hacer uso del retiro.

“Hoy el Mundial tendrá que esperar. Lo que no cambia es el orgullo que sentimos por su convocatoria, por todo lo que ha construido esta temporada y por la entrega que siempre ha demostrado sobre la bicicleta. Fuerza, Wilmar. Ahora toca recuperarse. La Federación Colombiana de Ciclismo y el Team Medellín EPM estamos contigo”, completó el comunicado.