Sergio Higuita cambió de equipo: fue presentado oficialmente y firmó contrato hasta 2028

Sergio Higuita, ciclista colombiano de larga experiencia en el World Tour, fue presentado oficialmente como nuevo fichaje del Caja Rural-Seguros RGA. Después de dos años compitiendo junto a Harold Tejada en el XDS Astana, la carrera del ‘Monster’ toma un nuevo rumbo hacia España.

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“Un monstruo llega a Caja Rural-Seguros RGA. Sergio Higuita formará parte de nuestro equipo las dos próximas temporadas. El colombiano aportará su experiencia y cualidades al grupo de la formación verde”, indica el comunicado oficial.

Este será el cuarto equipo profesional de Higuita desde su aterrizaje en Europa. Previamente defendió los colores del EF Education, Bora-Hansgrohe y Astana.

En el Caja Rural no estará solo, pues se encontrará con otro colombiano de renombre. Fernando Gaviria, velocista antioqueño, renovó su contrato y aseguró otra temporada más vestido de verde.

Primeras declaraciones de Sergio Higuita

Después de ser presentado en las redes sociales del equipo español, Sergio Higuita concedió sus primeras declaraciones y explicó la razón de este cambio inesperado.

“Me uno a Caja Rural-Seguros RGA, un equipo con mucha historia que ha ido creciendo año tras año consiguiendo grandes victorias y pódiums. El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo”, dijo el escalador antioqueño.

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Acabando de cumplir 29 años de edad, Higuita está en un momento clave para su futuro. “Mis mejores resultados han sido en carreras de una semana y clásicas de un día. Quiero marcarme de nuevo estos objetivos y tratar de hacer cosas épicas. Me gusta mucho cuando estoy bien intentar ser un corredor agresivo, que ataca de lejos y que no tiene miedo”, apuntó.

Esta temporada, Sergio Higuita disputó el Tour de Francia y terminó en el puesto 38 de la clasificación general. Antes de eso fue noveno en el Tour de Suiza y también se destacó entre los favoritos del Tour de Romandía (puesto 11).

Sergio Higuita, ciclista colombiano. Foto: Getty Images

“Tengo mucha experiencia ya en el ciclismo europeo, por lo que creo que puedo transmitir confianza y tranquilidad. Siempre he sido un corredor que cuando hay la oportunidad de ganar o estar cerca sabe mantener muchas veces la calma y la cabeza fría. También hay que aportar a los corredores confianza, motivación y alegría”, dijo el ‘Monster’ a los medios oficiales de Caja Rural.

Higuita le dedicó un mensaje a los seguidores. “Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón y quiero que todos me apoyen y me envíen sus mejores energías y positivismo. Obviamente va a haber días que son de mucha batalla pero seguro que hay días muy bonitos también”, sentenció.