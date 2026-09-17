‘Influencer’ de 21 años fue asesinada a tiros en la calle tras ser sacada a la fuerza de su casa por el asesino

La Policía Civil (PC) adelanta las investigaciones para esclarecer el asesinato de Evelyn Lima Dantas, una influencer de 21 años que murió tras recibir varios impactos de bala este miércoles, 16 de septiembre, en Mãe do Rio, municipio ubicado en el noreste del estado de Pará, a aproximadamente 178 kilómetros de Belém, en Brasil.

Reconocida influencer fue hallada muerta: se conocieron aterradores detalles y en qué estado estaba su cuerpo

El hallazgo del cuerpo se produjo frente a una vivienda situada en la calle Bernardo Ferreira de Oliveira, en el barrio São Francisco. Las autoridades fueron notificadas cerca de las 3:30 de la madrugada, luego de que habitantes de la zona reportaran haber escuchado múltiples detonaciones.

De acuerdo con el reporte policial, Lima Dantas permanecía en libertad provisional al momento del crimen. La joven había sido arrestada preventivamente en julio, en el marco de una investigación relacionada con el asesinato del sargento de la reserva Antônio Anildo Alves, ocurrido el 29 de ese mismo mes.

A influenciadora Evelyn Dantas foi morta a tiros dentro de casa, na madrugada desta quarta (16), em Mãe do Rio, no Pará. Ela já havia sido presa suspeita de envolvimento na morte de um sargento da PM. A polícia ainda não confirmou relação entre os dois crimes. pic.twitter.com/2eNIWBfRva — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 16, 2026

Según g1, la Secretaría de Administración Penitenciaria del Estado de Pará (Seap) confirmó que la mujer recuperó su libertad el pasado 9 de septiembre “mediante una orden de liberación”.

Las autoridades, sin embargo, no han entregado detalles sobre una eventual relación de la influencer con el homicidio del militar ni sobre las circunstancias que llevaron a concederle la libertad provisional. Al ser interrogada sobre estos aspectos, la Policía Civil señaló que el expediente permanece bajo reserva.

Entre tanto, los investigadores analizan diferentes elementos que podrían contribuir a establecer quiénes participaron en el ataque. Entre las evidencias revisadas se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad, en las que aparece el vehículo presuntamente empleado por los responsables del crimen.

La Policía Civil declaró: “Se han solicitado exámenes forenses y se está tomando declaración a los testigos para colaborar con la investigación”.

La Influencer es asesinada 5 días después de salir de prisión Foto: X/@sbtnews

En redes sociales, Evelyn era conocida por compartir fotografías y videos relacionados con sus viajes, actividades personales, tratamientos de belleza y momentos junto a familiares y amigos.

La joven, quien residía en Mãe do Rio, había conseguido reunir más de 24.000 seguidores en una plataforma digital. Actualmente, su perfil no se encuentra disponible.

La investigación también busca determinar si detrás del homicidio estuvo alguna organización criminal.

Las autoridades señalaron que las iniciales mencionadas corresponden al Comando Tercero Puro, una estructura delictiva surgida en Río de Janeiro, aunque hasta ahora no han confirmado que esta facción sea la responsable de la ejecución.