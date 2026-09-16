Juez en Estados Unidos toma crucial decisión para el futuro de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

La justicia de Estados Unidos fijó para el próximo 8 de octubre de 2026 una audiencia en la que evaluará la solicitud de libertad bajo fianza presentada por Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, quien permanece detenida en Nueva York desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero junto al exmandatario venezolano.

La decisión fue adoptada por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien estableció un cronograma para que tanto la defensa como la Fiscalía presenten sus argumentos antes de la audiencia, programada para las 10:30 de la mañana. Según la orden judicial, los fiscales deberán responder a la petición antes del 23 de septiembre y los abogados de Flores tendrán hasta el 30 de septiembre para replicar.

El llamativo mensaje que Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron desde la cárcel en EE. UU.: “Sabiduría”

La solicitud de la defensa busca que Flores pueda esperar el juicio bajo un régimen de arresto domiciliario en una residencia privada de Nueva York, alegando problemas de salud que, según sus abogados, se han agravado durante su permanencia en prisión y de los cuales no se conocen mayores detalles.

Nicolás Maduro y Cilia Flores tras su captura y traslado a EE. UU. Foto: GC Images

Entre los argumentos presentados figuran presuntas afecciones cardíacas, pérdida considerable de peso y la necesidad de recibir atención médica especializada fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), donde se encuentra recluida actualmente, al igual que su esposo, el depuesto dictador.

Los abogados de Flores propusieron un esquema de vigilancia extraordinario que incluiría monitoreo electrónico, seguridad privada armada las 24 horas, restricciones de visitas y entrega de documentos de viaje para garantizar que permanezca bajo control judicial mientras avanza el proceso penal.

“Tomamos a Maduro y nos apoderamos del petróleo”: Donald Trump se refiere a Venezuela en su más reciente discurso

La petición llega apenas días después de que el mismo juez ordenara mantener bajo reserva el historial médico de Flores, al considerar que la información sanitaria presentada por la defensa debía permanecer protegida de acceso público.

Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: Getty Images

Flores, de 69 años, enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas, en el mismo expediente que involucra a Nicolás Maduro. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos tras una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y posteriormente se declararon inocentes de los cargos presentados en su contra.

En julio pasado, Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro y Flores, mientras continúan las disputas legales sobre inmunidad soberana y otras solicitudes preliminares presentadas por la defensa.

Nicolás Maduro buscará quedar libre ante la justicia de EE. UU.: así es la estrategia con la que intentará tumbar su caso

La audiencia de octubre no definirá la culpabilidad o inocencia de Flores, sino únicamente si puede abandonar la prisión federal y permanecer bajo arresto domiciliario mientras avanza el proceso.