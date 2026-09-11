“Tomamos a Maduro y nos apoderamos del petróleo”: Donald Trump se refiere a Venezuela en su más reciente discurso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y lo hizo en un discurso durante la convención republicana donde asistieron cientos de simpatizantes.

El mandatario estadounidense se refirió a la operación militar sin precedentes que llevó a la captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y que llevó a una reapertura de relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Tomamos a Maduro en un fuerte cargado de soldados, nos tomó 25 minutos, y luego nos apoderamos del petróleo de Venezuela, nos hemos apoderado de 65.000 millones de barriles de petróleo”, dijo Trump.

🇻🇪🇺🇲🚨Trump:



“Tomamos a Maduro en un fuerte cargado de soldados, tomó 25 minutos y nos apoderamos del petróleo de Vzla, 65 mil millones de barriles de petróleo”



Los chavistas felices, xq ya estaban a acostumbrados a regalar petroleo x el poderpic.twitter.com/ZI2OpX7eKi — YO SOY 🇻🇪🇺🇸✈️ (@ElGanadorHenry) September 11, 2026

Cuando se hizo público el acuerdo petrolero, la presidenta interina de Venezuela calmó las aguas al explicar que Venezuela conservará “la propiedad y la soberanía” de su petróleo.

El acuerdo despertó dudas en la población venezolana pese al anhelo de una recuperación económica.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo de Venezuela, en lo que describió como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”.

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Delcy Rodríguez detalló que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 “campos estratégicos” que controlará Estados Unidos con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios.

“Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico”, dijo la mandataria en un discurso en televisión estatal para justificar el por qué escogió “el camino de la diplomacia” con Estados Unidos.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Presionada por Washington, Rodríguez impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias al capital privado especialmente extranjero.

A la vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la administración de Maduro.

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La producción petrolera ha aumentado un 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado.

En su discurso principal del miércoles, Trump acaparó los titulares por una promesa imposible: dar a los adultos estadounidenses 5.000 dólares si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

Torres y plataformas petroleras pertenecientes a Petróleos de Venezuela, S.A., la compañía estatal de petróleo y gas, se observan cerca de la orilla del lago de Maracaibo. El 2 de abril de 2019 en Marcaibo, Venezuela. (El crédito de la foto debe ser José Isaac Bula Urrutia/ Eyepix/Future Publishing vía Getty Images) Foto: Future Publishing via Getty Imag

Además, reiteró el mensaje del Partido Republicano que presenta las elecciones de noviembre como una elección entre “el sentido común y la locura”.