EE. UU. hizo oferta decisiva a Cuba en medio de las tensiones por una posible operación militar en la isla

De acuerdo con una información divulgada por el Miami Herald, la administración de Estados Unidos habría planteado a Cuba un acuerdo que contemplaría el suministro de petróleo y la llegada de capital extranjero a la isla, a cambio de que Miguel Díaz-Canel dejara la Presidencia y de que la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) fuera privatizada.

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La propuesta, según una fuente familiarizada con las conversaciones que habló con el diario bajo condición de anonimato, también tendría como objetivo modificar el control del sector energético cubano.

En ese escenario, compañías e inversionistas estadounidenses asumirían un papel predominante en la industria petrolera, mientras Washington ampliaría su capacidad de influencia sobre el Gobierno y las decisiones estratégicas de La Habana.

El Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel (L) y el Presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa (R) observan a la guardia de honor Foto: Corbis via Getty Images

La iniciativa habría llegado a manos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido con el alias de Cangrejo, a través de representantes estadounidenses.

Entre los puntos contemplados figuraba la privatización de Unión Cuba-Petróleo (Cupet), compañía estatal que concentra las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la isla.

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El acercamiento se habría dado en medio de una creciente crisis energética en Cuba, agravada por la salida del poder del exdictador venezolano Nicolás Maduro, considerado durante años uno de los principales respaldos políticos y energéticos de La Habana.

La situación se habría complicado aún más luego de las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de aplicar aranceles a las naciones que enviaran petróleo a Cuba.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro junto a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Foto: NurPhoto via Getty Images

Una medida de ese tipo habría reducido todavía más las alternativas de la isla para garantizar su abastecimiento de crudo.

La fuente consultada por el Miami Herald sostuvo además que una señal del interés de la administración Trump en impulsar esta vía fue la autorización, en febrero, para que petróleo estadounidense pudiera ser comercializado a empresas privadas cubanas.

El pasado 8 de septiembre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país “jamás volverá” a ser colonia o neocolonia, después que el presidente Donald Trump publicara un mapa en el que la isla comunista forma parte del territorio norteamericano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: Getty Images / Hector Vivas

“Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno”, señaló en X Díaz-Canel sin mencionar directamente a Trump ni al mensaje que el presidente estadounidense colgó el lunes en su red Truth Social.