Fecha y hora para el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios con James Rodríguez y Juan Cuadrado

Se rompe el mercado de pases en Colombia con nuevas incorporaciones que causan mucho revuelo. James Rodríguez a Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. Dos grandes jugadores colombianos a dos gigantes del FPC. Mezcla perfecta para hacer efectivas campañas de mercadeo, la venta de abonos y algo de ánimo en la pelea por buscar los títulos.

Se rompe el mercado: Millonarios hace oficial a Juan Guillermo Cuadrado

Primer gesto en la interna de Atlético Nacional para dar gusto a James Rodríguez: “Está gestionando”

A pocas horas de cerrar el mercado de jugadores libres en el fútbol colombiano, dos leyendas se entrenaban por su lado y definían su futuro. Por un lado, James Rodríguez concretaba su llegada a Atlético Nacional con un bajo perfil, mientras que Juan Guillermo Cuadrado solucionaba su situación contractual en Bogotá con Millonarios.

Ahora, las miradas se centran en el gran clásico del fútbol colombiano, con las dos figuras en sus respectivas nóminas. Atlético Nacional y Millonarios aún no se han enfrentado en el ‘Todos contra todos’ de la Liga BetPlay. La agenda muestra que el duelo se disputará en el Atanasio Girardot durante este mes de septiembre.

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín y tendrá transmisión por Win Sports +. Ese día se espera un lleno total en el máximo escenario deportivo de Medellín y lo ideal sería que James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado sean titulares.

James y Cuadrado jugarán en Colombia Foto: Getty Images

En el caso de James en Nacional, solo hace falta la respectiva firma, mientras que Cuadrado ya fue oficializado. Ahora, estas figuras miran los entrenamientos de alto rendimiento para estar a tope físicamente y así aportar en sus equipos, en el afán por ser campeones de Colombia en diciembre.

Cuadrado y James en el fútbol colombiano

En lo que tiene que ver con James Rodríguez, se puede considerar el fichaje del siglo o de la historia en el fútbol colombiano. Aunque las movidas de Millonarios con Radamel Falcao García y Juan Cuadrado pueden competirle.

Se cree que el entorno de James Rodríguez fue clave para tomar la decisión, luego de un planteamiento que se le hizo desde antes del Mundial de Norteamérica. La negociación no fue difícil y avanzó rápidamente en la documentación y los exámenes médicos.

Por su parte, Juan Cuadrado, desde España, oficializó el acuerdo con Millonarios y en los próximos días se pondrá a disposición de Gamero y Candelo para comenzar este nuevo ciclo con el Embajador. Ambos se ponen a punto para ser titulares en el clásico.