Se rompe el mercado: Millonarios hace oficial a Juan Guillermo Cuadrado

Mientras James Rodríguez adelanta su firma con Atlético Nacional, es confirmado que Juan Guillermo Cuadrado llega a Millonarios como transferencia top, concretando uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano en los últimos años. El club azul no esperó que el rival verde anunciara primero e hizo todo lo posible para tener a su nueva estrella lista casi en tiempo récord.

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En pocas horas, la información ocupó los post de los periodistas más cercanos a la casa azul. Guillermo Arango realzó la voz en la red social X, luego se adhirió César Augusto Londoño, donde se atrevió a decir que solo faltaría la ‘firma del contrato’ en Caracol Radio.

Mariano Olsen, periodista extranjero radicado en Bogotá que también está al pendiente del periodo de transferencias, escribió que “faltan detalles”, luego de una conversación con una fuente que maneja.

Estas voces adelantaron lo que ya parecía oficial a leguas. Antes de caer la noche este 10 de septiembre, Millonarios lo oficializó y ahora Gustavo Serpa y Enrique Camacho le dan otra figura al técnico Alberto Gamero y Mayer Candelo en sus aspiraciones por ser campeones.

Hace menos de un mes, SEMANA estuvo presente en un evento en el que estuvo Juan Guillermo Cuadrado como el gran invitado de lujo. Allí se le consultó sobre su futuro y puso como última opción volver a Colombia. Como prioridad manifestaba ir a Estados Unidos o seguir ligado de alguna manera a Europa. Parece que las llamadas fueron apuradas y los acuerdos verbales se dictaron de forma ágil.

Comunicado oficial: Juan Cuadrado

“Nacido en Necoclí, Antioquia, Cuadrado comenzó su carrera profesional en Independiente Medellín y en 2009 dio el salto al fútbol europeo. Tras sus pasos por Udinese, Lecce y Fiorentina, llegó a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15.

En Italia encontró uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con Juventus, Cuadrado levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Posteriormente defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos, y pasó por Atalanta y Pisa.

Juan Guillermo Cuadrado Foto: Getty Images

Su historia también está ligada a la Selección Colombia, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales.

Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestirse de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios".