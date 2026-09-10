Egan Bernal presenta graves problemas: se aleja de Nairo Quintana y ya nombraron su reemplazo

Cuando se creía que el equipo de ciclismo estaba listo para el Mundial de Ruta de Canadá, aparecieron los problemas y las novedades, pues es confirmado que Egan Bernal, una de las cartas clave de Colombia para las pruebas élite y contrarreloj, no irá a la cita mundialista debido a una lesión.

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La Federación Colombiana de Ciclismo hizo oficial su lamentable baja y, además, mencionó quién será su reemplazo. En el comunicado, se indica que el campeón del Tour de Francia y Giro de Italia tiene una sobrecarga muscular y esa razón le impide acompañar a Nairo Quintana en su última competencia oficial antes de su retiro como profesional.

Su reemplazo será el antioqueño Wilmar Paredes, quien llega respaldado por una sobresaliente temporada en el calendario nacional durante 2026. Tuvo una destacada actuación en la Vuelta a Colombia 2026, donde se consolidó como uno de los referentes del pelotón colombiano al ganar cuatro etapas. Además, se consagró campeón de la Vuelta a São Paulo (Brasil), la Clásica de Azuero (Panamá) y el Tour de Beauce (Canadá).

Pese al dolor por la baja de Egan Bernal, Wilmar Paredes da un toque de confianza, aunque se pierde una de las cartas en la baraja de favoritos al título en la prueba élite y la contrarreloj. La regularidad del antioqueño permite mantener la ilusión, además de que durante la temporada sus victorias en el exterior estuvieron marcadas por el enfrentamiento a duras etapas, rampas y condiciones climáticas.

Wilmar Paredes, quien llega al equipo nacional respaldado por una sobresaliente temporada. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Esto le da la capacidad para recibir el llamado del seleccionador nacional David Vargas, en la cita clave del ciclismo colombiano en el calendario internacional esta temporada. Wilmar Paredes estará en competencia con el grupo élite conformado por Nairo Quintana, Walter Vargas, Harold Tejada, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Brandon Rivera.

¿Cuándo es el Campeonato Mundial de Ruta?

El Campeonato Mundial de Ruta se disputará en Montreal (Canadá) y reunirá a las principales figuras del ciclismo internacional entre el 20 y el 27 de septiembre, en una semana que tendrá como escenario las carreteras de la provincia de Quebec.

Las selecciones Colombia para el Mundial de Ruta

La representación colombiana también contará con cinco corredores en la categoría Sub-23 masculina: Juan Diego Quintero Osorno, Miguel Ángel Marín Martínez, Jaider Muñoz Restrepo, William Colorado Osorio y Robert Andrés Plazas Fonseca.

En la categoría juvenil masculina, los seleccionados serán Juan Esteban Sánchez Sánchez, José Manuel Posada Franco y Alejandro Stiven Pamplona Echeverría.

Por su parte, la élite femenina estará representada por Diana Carolina Peñuela Martínez, Paula Andrea Patiño Bedoya y Laura Daniela Rojas Capera.

En Sub-23 femenina, Colombia contará con Juliana Londoño David, Angie Mariana Londoño Posada y Natalia Garzón Cifuentes, mientras que la categoría juvenil femenina tendrá como representantes a Salomé Vargas Alzate, Zara Sofía Lamprea Morales y Estefanía Castillo López.