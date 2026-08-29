Se supo qué causó la caída de Tadej Pogacar: objeto provocó el infortunio en la Vuelta a España

Apareció un video que detalla lo que causó la brutal caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026. El infortunio, que tuvo lugar este sábado 29 de agosto, en la etapa 8 de la competencia, fue ocasionado por una roca.

Parte médico de Tadej Pogačar: desolador diagnóstico tras grave caída en La Vuelta a España

Teledeporte, de rtve en España, publicó el video y allí se ve la piedra que desestabiliza a Pogacar en plena competencia. ¿El resultado? Una estrepitosa caída que obligó al esloveno a abandonar la competencia, siendo líder y pintando para campeón.

Una piedra en el camino truncó el de Tadej Pogacar.



Así fue la caída del esloveno que provocó su abandono en La Vuelta captado desde nuestra cámara de TVE. #lavuelta26 #vueltaRTVE29a pic.twitter.com/XeSYm4U9AP — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Las imágenes tienen en vilo al ciclismo mundial. Pogacar cayó y, aunque intentó seguir, él mismo se dio cuenta que no daba para más. En consecuencia, abandonó en ambulancia, horas después salió el comunicado oficial sobre su estado de salud.

Pogacar tiene múltiples fracturas y requiere cirugía

Llegó después el parte médico del UAE Team Emirates, equipo donde Pogi ha hecho historia en su carrera. Las noticias no son buenas, y seguramente habrá más noticias con el pasar de las horas.

“Tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas”, señaló el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE.

Y añadió: “Requerirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones tras la cirugía”.

🔴 🏥 Medical Update @lavuelta



Dr. Adrian Rotunno, Medical Director: “Unfortunately, @TamauPogi suffered a heavy crash during today’s stage and was unable to continue the race.



He is stable, and following a thorough medical assessment at hospital, Tadej has been diagnosed with… pic.twitter.com/d3ZZZHB8qB — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 29, 2026

Tadej aún no se ha pronunciado por medio de sus redes oficiales, pero seguramente llegarán las palabras. Mientras tanto, la Vuelta a España 2026 sigue su curso, aunque con un sabor amargo, pues la gran estrella ya no está.

Antes de su caída y abandono, Pogacar era líder con un tiempo de 19:32:37, mientras que su perseguidor más cercano, Enric Mas (Movistar) estaba a 3:50.

Ahora, el panorama cambió por completo. Enric Mas es el nuevo líder de La Vuelta a España 2026, luego de que finalizara la etapa 8, con un tiempo total de 23:24:00. El segundo en la general es Feliz Gall (Decathlon) y el top tres lo cierra Primoz Roglic (Red Bull-Bora) a 1:33 de la camiseta roja.

Clasificación general de la Vuelta a España: hay nuevo líder tras caída de Pogačar y así quedaron los colombianos

Enric Mas, el nuevo líder de La Vuelta a España 2026, tras el abandono de Pogacar por una grave caída. Foto: Getty Images

La octava etapa la ganó Bryan Coquard (Cofidis) mientras los corredores se preparan para la novena jornada. Será este domingo, 30 de agosto, con un total de 187 kilómetros y varios ascensos, incluyendo una llegada de primera categoría.

Clasificación general de La Vuelta a España tras el abandono de Tadej Pogacar

Vuelta a España 2026 — Tabla general