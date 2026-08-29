Clasificación general de la Vuelta a España: hay nuevo líder tras caída de Pogačar y así quedaron los colombianos

Este sábado se disputó la octava etapa de la Vuelta a España 2026, un día accidentado y que ha generado preocupación por cuenta de la caída de Tadej Pogačar. El gran ganador fue Bryan Coquard (COFIDIS), que cruzó la meta de primero en una final de película.

Hubo un gran sacudón en la clasificación general que estaba siendo liderada por el ciclista esloveno. Ahora, a la cabeza está el español Enric Mas (Movistar Team).

En la epata 8 el colombiano mejor clasificado fue Harold Tejada (XDS ASTANA TEAM), que llegó en la posición 30 con un tiempo de 3h 47′ 33′'. Mucho más abajo, en la casilla 78 arribó Juan Felipe Rodríguez Contreras (EF EDUCATION - EASYPOST) que también cruzó la meta en 3h 47′ 33′'.

Por su parte, Santiago Buitrago (BAHRAIN VICTORIOUS) quedó en la posición 111 (3h 49′ 07′').

En cuanto a la clasificación general, Tejada sigue siendo el colombiano que más arriba está: casilla 8 con un tiempo de 23h 27′ 56′' y una diferencia de 03′ 56′'.

En el puesto 18 aparece Juan Felipe Rodríguez con una diferencia de 13′ 22′'.

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